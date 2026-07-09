Поиски брата и сестры начались поздно вечером 8 июля. Фото: Николай Бондаренко

В станице Суворовской Ставропольского края вечером 8 июля пропали двое детей – 3 и 4 лет. Как сообщила «КП-Северный Кавказ» местная жительница Елена, девочку уже нашли погибшей.

Что случилось в станице Суворовской Ставропольского края

Поиски брата и сестры начались поздно ночью. По предварительным данным, они вышли из дома вчера вечером и без сопровождения взрослых отправились к реке Кума, находившейся неподалеку. На берегу реки сначала обнаружили вещи детей, после чего стало ясно, что ребята пропали.

Нашли детей или нет

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в 4 часа утра поиски приостанавливали. Их возобновили в 6 утра их, и тогда же девочку нашли в воде с признаками утопления.

«Вчера вечером появилась информация, что мальчика нашли и увезли на скорой в больницу. Но утром выяснилось, что это не подтвердилось – поиски ребёнка продолжаются», – рассказала Елена.

К поискам привлечены около 400 добровольцев. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Сейчас к поисковой операции привлечены около 400 добровольцев. Дно реки прочёсывают водолазы.

«Это самые важные секунды для парня, которого мы ищем. Сейчас крайне важно отработать именно специалистам – водолазам и кинологам. Большие скопления людей могут помешать. Поэтому прошу вас координировать свои действия с полицией и представителями МЧС на месте. Будьте внимательны, чётко исполняйте команды специальных служб и берегите себя!» – пишет Николай Бондаренко.

В СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и провели допрос очевидцев:

Дно реки прочёсывают водолазы. Фото: Николай Бондаренко

«В станице Суворовской организованы масштабные поисковые мероприятия с привлечением спасателей и волонтеров. На месте работает следственно-оперативная группа».

В прокуратуре региона организовали проверку по факту случившегося. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Новость дополняется.

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