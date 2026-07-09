На Ставрополье из-за удара БПЛА начался пожар Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на предприятии после атаки БПЛА в Ставропольском крае 9 июля 2026 года: что горит

Масштабный удар по Ставропольскому краю был нанесен сегодня утром. В три часа ночи была объявлена беспилотная опасность. В 6.30 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников. Удар был нанесен по окрестностям Ставрополя. В итоге начался пожар на предприятии после атаки БПЛА в Ставропольском крае 9 июля 2026 года.

- Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные,- уточнил губернатор.

Он сразу отметил, что пострадавших при ЧП нет, также нет рисков распространения огня на жилые дома.

Новая информация появилась чуть позже – около 8 утра. По данным главы региона, пожар на предприятии только усилился и огонь дошел до резервуаров с горючими материалами.

Что происходит на месте пожара на предприятии после атаки БПЛА в Ставропольском крае 9 июля 2026 года

Через час после первого сообщения губернатор уточнил, что пожар усилился и огонь охватил резервуары с горючими материалами. О возгорании на каком именно промышленном объекте идет речь, власти не уточняют.

Сейчас на место выехали дополнительные пожарные расчеты. Для безопасности жителей близлежащей улицы их решили перевести в безопасное место. Согласованы пункты временного размещения для тех, кому это необходимо.

- При необходимости людям будет оказана вся нужная помощь, - подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.

Но пока о вреде и угрозе жизни жителей не сообщается.

Последствия атаки БПЛА и пожара на предприятии в Ставропольском крае 9 июля 2026 года

Тушение пожара продолжается. О пострадавших на данный момент ничего не известно – предварительная информация гласит, что их нет. Жителей ближайшей улицы эвакуировали. Есть и другие последствия атаки БПЛА в Ставропольском крае 9 июля 2026 года: так в Ставрополе на улице Коломийцева упали обломки беспилотников. Разрушений и пострадавших нет, на место сразу приехали экстренные службы.

Беспилотная опасность была отменена около семи утра. Ранее "КП"-Тверь" сообщала о пожаре на "Тверской нефтебазе". Он произошел также после атаки беспилотников. По данным Минобороны за ночь были перехвачены и уничтожены 73 украинских БПЛА