«Новые люди» и Фонд «Генезис» провели в Ставрополе праздник ко Дню семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Его участниками стали тысячи ставропольцев и десятки семей Ставрополя и края.

Центральным событием вечера стал концерт проекта «Голос города». На сцену вышли местные музыкальные коллективы, а гости пели и танцевали вместе с ними. Для детей и взрослых работали интерактивные площадки.

Также состоялось вручение премии «Семьи Ставрополья» имени Бориса Андреевича Оболенца, которую учредил Фонд развития социальных инноваций «Генезис». Премия чествует крепкие и любящие семьи края во всём их многообразии.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Семья - это то, с чего начинается жизнь каждого человека. Именно здесь мы вместе проживаем и счастливые моменты, и испытания, и самые дорогие победы. Премия «Семьи Ставрополья» напоминает, что семьи бывают очень разными. И каждая по-своему сильна. Это семьи участников СВО. Это те, кто воспитывает детей с особенностями здоровья, дарит дом ребятам из детских домов, где малышей растят бабушки, дедушки и другие родные, где мама или папа справляются в одиночку. И, конечно, семьи, где детей растят оба родителя. Мы дорожим каждой из них, потому что любую семью держит вместе любовь. И какой бы ни была ваша семья, самое важное - чтобы в ней вы любили, мечтали и творили добрые дела. Благодарим Администрацию города Ставрополя за помощь в организации праздника, - отметил секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Праздник объединил жителей города и подарил семьям тёплый вечер в кругу близких.