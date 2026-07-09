За последние месяцы Айза сильно сбросила в весе. Фото: соцсети Айзы-Лилуны Ай

«Фу! Какая худая! Что с ней стало! Покормите её!» – подобные сообщения Айза-Лилуна Ай, чеченская блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа, получает каждый день. Подписчики заметили, что за последние месяцы она сильно сбросила в весе, и стали строить сотни догадок. Звезда решила обрубить слухи на корню и написала:

«У меня нашли болезнь желудка. И прямо сейчас я прохожу серьезное лечение. Пью тяжёлые препараты и сижу на строгой диете».

Айза уточнила, что врачи прописали лечение от хеликобактер пилори. Это спиралевидная бактерия, которая инфицирует слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. Без должного лечения она может вызвать рак.

Но это – не единственная причина худобы блогерши. Есть целый ряд факторов, из-за которых она много лет остаётся в небольшом весе.

Самые большие цифры на весах Айза видела во время беременности первым ребёнком – 64 килограмма, без беременности максимальный вес составлял 54 килограмма. Она уточнила, что этот период был сложным для неё с эмоциональной точки зрения – блогерша состояла в сложных абьюзивных отношениях и не любила себя.

Сейчас вес Айзы – 46 килограммов при росте 162 сантиметра. Фото: соцсети Айзы-Лилуны Ай

Сейчас её вес – 46 килограммов при росте 162 сантиметра. Цифры на весах стремительно поползли вниз ещё и потому, что она вместе с семьей сейчас живет на Бали. В условиях тропического климата тело становится подтянутым.

Также на похудение влияет тревожность и эмпатия Айзы:

«Я эмпат, и это наказание. Я страдаю и чувствую боль людей, которые теряют близких, дома, бизнес. Мой кортизол на высоком уровне. Молитва помогает мне успокоиться. И да, когда я нервничаю, я не могу есть».

Не менее важную роль играет её нелюбовь к еде. По словам Айзы, еда для нее – не дофамин. Она питается, чтобы не умереть, а не «для кайфа». Единственная слабость бывшей жены Гуфа – сладости в любом виде: какао, тортики, шоколадки. Кстати, при лечении хеликобактера все эти лакомства запрещены. Этот пункт диете очень сильно бьёт по состоянию блогерши.

«Хочу уточнить: у меня нет никакой претензии к полным или худым людям! Я люблю любых людей и точно по весу не выбираю себе друзей. Мы такие, какие есть. А ещё я всегда была мелкой – родилась 2,800. В саду самая мелкая, в школе... да и в жизни так же».

Айза уточняет: её состояние не связано с расстройством пищевого поведения. Она работает с психиатром уже четвёртый год, и, по её словам, у неё нет ни РПП, ни анорексии.

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