Доходный дом: на чем могут заработать жильцы многоэтажки в Ставрополе

У жильцов многоэтажек есть разные способы заработать Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А вы знали, что ваша многоэтажка может приносить доход? Как объяснила в эфире радио «Комсомольская правда – Ставрополь» (105.7 FM) руководитель одной из управляющих компаний Светлана Костюкова, общее имущество – не только расходная статья, но и источник пополнения общедомового бюджета

Металлолом после капитального ремонта

Старые трубы, металлоконструкции, детали лифтов можно законно сдать на металлолом. По правилам, все демонтированное остается общим имуществом собственников. Решение о судьбе материалов принимают жильцы на общем собрании. Сдать металлолом может управляйка, подрядчик по ее распоряжению или определенный собственниками представитель. Деньги за вычетом расходов на погрузку и транспортировку поступают на счет дома и тратятся на благоустройство или актуальные нужды.

«Не все знаю об этой системе, но она работает. И собственники очень разумно распоряжались своим правом. Как правило, председатель совета дома договаривается с подрядчиком или с УК. На вырученные средства менялись двери, урны, устанавливались камеры, закупались лавочки», 0 подтверждает Светлана Костюкова.

Реклама на фасаде и в лифтах

Если дом расположен в месте с активным движением, на фасаде разрешается разместить рекламный баннер или экран. Решение также принимается на общем собрании. Доход от аренды идет в фонд дома.

«Владельцы квартир начинает зарабатывать на ремонты подъездов и прочее, что не входит в тариф. Идет экономия, людям не нужно собирать дополнительные средства. На основании решения совета дома хоть фонтан заказывайте – сделаем фонтан», – говорит Светлана Костюкова.

Антенны на крыше и подвалы

Крышу можно сдавать в аренду интернет-провайдерам и сотовым операторам для размещения оборудования. Собственники сами устанавливают плату за пользование общим имуществом. Суммы, по словам эксперта, выходят достаточно серьезные. Неиспользуемые подвалы и чердаки тоже можно сдавать под склады или мастерские, если там нет коммуникаций и эвакуационных путей.

Светлана Костюкова подчеркнула: в любом из перечисленных случаев главное – протокол общего собрания собственников. Именно жильцы определяют, что делать с металлоломом, согласны ли на рекламу или сдачу пустующих помещений. После этого УК или совет дома заключают договоры. Ну и чеки хранить не помешает в спорных моментах.