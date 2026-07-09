28-летняя Алина умерла за три дня до своего дня рождения. Фото: предоставлено Натальей

У Алины были серьезные планы: похудеть, родить ребенка, построить семью. Она готовилась к операции по резекции желудка и думала, что вот-вот начнет новую жизнь. Но этим мечтам было не суждено сбыться: за три дня до своего дня рождения она умерла. Мать уверена: во всем виноват хирург, который допустил девушку до операции по резекции желудка с серьезнейшими противопоказаниями.

Напомним, трагическая история произошла в августе 2025 года. В начале месяца Алине провели операцию. Спустя неделю после этого ее выписали из больницы, несмотря на безостановочную рвоту.

Дома рвота продолжилась, рассказывали «Комсомолке» близкие Алины. Не помогали ни прописанные таблетки, ни специальное питание. Все это время врач оставался на связи и уверял, что такие симптомы – норма. Еще три недели ее состояние было без улучшений, пока 29 августа она не поступила в больницу в прекоматозном состоянии.

Была назначена повторная операция. По словам близких, врачи объясняли это необходимостью выяснить причины произошедшего. После операции Алина провела в реанимации несколько дней, а 3 сентября ее сердце остановилось.

Алина мечтала похудеть и родить ребенка. Фото: предоставлено Натальей

Пообещал вылечить язву за 10 дней, а потом срезать ее

С того дня жизнь матери Алины стала крутиться вокруг одного вопроса: почему не стало ее дочери? Наталья перечитывала переписки девушки, результаты анализов, вспоминала все, что происходило перед операцией. И пристально следила за расследованием уголовного дела.

В разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Наталья заявила: она считает, что во всем виноват хирург.

– Когда она готовилась к операции и сдавала анализы, ей сделали ФГДС и нашли язву. Я говорила: «Доченька, срочно иди к гастроэнтерологу, это же плановая операция, она нужна только для улучшения уровня жизни». Но врач убедил ее лечиться у него, – рассказывает Наталья.

По ее словам, хирург прописал таблетки и назначил 10-дневное лечение. А после и вовсе заявил, что в ходе операции язву просто «срежут».

– Есть четкие медицинские стандарты оказания этой услуги, где написано, что язва желудка является первым противопоказанием к этой операции. И в данном случае здесь получается, что врач ввел в заблуждение и меня, и пациентку и взял её на операцию.

Мать до сих пор не может простить себе смерть дочери. Фото: предоставлено Натальей

Пропавшие документы

Наталья считает, что сейчас врач пытается скрыть, что знал о язве Алины. Она утверждает, что в материалах экспертизы совершили подмену результатов гастроскопии:

– При анализе экспертизы я обнаружила подлог документов: удалены результаты ФГДС, которые говорили о том, что Алине было противопоказано проводить операцию и подложены другие.

После операции только успокаивали

Послеоперационный период тоже вызывает вопросы. По словам матери Алины, врачи не пытались лечить девушку:

– Она писала врачу большие жалобы, что мыслительные процессы даются с трудом. Это речь об энцефалопатии, то есть мозг не питается. Мы считаем, что уже тогда был стеноз (сужение привратника, из-за которого пища задерживается в желудке). А лечащий врач успокаивала, что это нормально. То есть здесь тоже неоказание помощи.

Обман Наталья нашла и в судебно-медицинской экспертизе. После четырех месяцев исследований, специалисты написали, что Алина умерла «сама по себе»: ни операция, ни последующее лечение якобы на ее состояние не повлияли.

– Экспертиза написала, что Алиночка умерла, потому что у нее был панкреатит. Это 90% случаев смерти, как они написали. Но это неправильные проценты. В случае не обширного панкреатита процент смертности варьируется в районе 20-40, – утверждает Наталья.

Увидев результаты экспертизы, мать пришла в ужас. Она требует провести повторные исследования, причем доверить это Московским специалистам, чтобы избежать кумовства:

– Ставропольские врачи все учились между собой. Поэтому совершенно неправильно назначение экспертизы в Ставрополе, – многозначительно заявляет Наталья.

Мечтала о новой жизни

Прошел почти год со смерти Алины, но Наталья до сих пор не может перестать перебирать в памяти мечты, которыми делилась ее дочь. Девушка мечтала о новой жизни, покупала косметику и заранее выбирала одежду, которую сможет надеть после похудения. Она думала, что наконец-то сможет создать семью и родить: в весе, который у нее был, этого не получалось.

Мать до сих пор не может себе простить, что не остановила Алину.

– Мне нужны не деньги. Сейчас у нас ведется расследование уголовного дела, в котором рассматривается степень вины врача, – напоминает женщина, и тихим, дрожащим голосом добавляет – сейчас смерть Алины бессмысленна. Я понимаю, что ее не вернуть. Но если врача отстранят от практики, возможно, это спасет чью-то жизнь.

По факту смерти девушки завели уголовное дело по по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Она предусматривает наказание до трех лет колонии.

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