Медитация вместо ботокса: Сати Казанова рассказала, что приняла свои возрастные изменения

Певица из КБР Сати Казанова заявила, что отказалась от ботокса в пользу медитаций. Фото: соцсети Сати Казановой

Сати Казанова рассказала, что давно отказалась от ботокса и походов к косметологу. 43-летняя экс-солистка группы «Фабрика» из Кабардино-Балкарии часто рассказывает о своем духовном пути и отношении к себе как к женщине. Артистка уверяет: уколы красоты и модные препараты ей давно заменили восточные практики и медитация.

Не так давно Сати Казанова опубликовала в блоге фото без обработки и макияжа и заявила, что научилась спокойно относиться к возрастным изменениям внешности.

Как рассказала артистка, к принятию своей внешности она пришла за последний год. Она замечает, что тургор кожи уже не тот, меняется овал лица, появляются морщинки. Сати Казанова признается: конечно, ее это не радует, но и страдать она из-за этого не собирается.

В последний раз у косметолога певица была еще до беременности. При этом вместо ботокса она предпочитает колоть аюрведические препараты – мол, препараты не такие токсичные и всего лишь поддерживают здоровье кожи. Но главное, утверждает она, – внутреннее умиротворение, которого можно добиться только с помощью медитации.

«И поверьте, когда у женщины лицо натянуто самыми прекрасными пластическими хирургами, но у нее внутри нет этого состояния легкости, радости, любви и доброты, это лицо будет отталкивать. А лицо, которого ни разу не касался скальпель и шприц, даже с морщинками и прочими несовершенствами, но при этом излучающее сияние изнутри, оно будет притягивать к себе людей. Потому что содержание всегда важнее формы», – рассказала она изданию «Леди Mail».

Кстати, еще одним секретом своей природной красоты Сати Казанова считает недавние роды. Она стала мамой в 2024 году, это стало причиной ее «обновления» – после рождения дочери она почувствовала такой прилив сил, которого у нее не было раньше.

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