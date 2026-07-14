В Ингушетии в дикую природу выпустили 50 фазанов

50 фазанов, выращенных в частном хозяйстве, выпустили в дикую природу в Ингушетии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На 50 взрослых особей, выращенных в частном хозяйстве, увеличилось число кавказских фазанов в лесах Сурхахи и Яндаре в Ингушетии. Так в республике восстанавливают популяцию этой редкой птицы.

Фазан исторически был одним из самых популярных объектов охоты. Красивое яркое оперение и вкусное диетическое мясо издавна привлекали к ним внимание охотников.

Однако после того, как биологи зафиксировали значительное сокращение численности вида, кавказского фазана отнесли к исчезающим птицам и занесли в Красную книгу. С 2000 года охотиться на него в Ингушетии запрещено. Ведь фазаны не просто красивые птицы. Они являются важным звеном в экосистеме: поедают вредных личинок и насекомых и сами являются пищей для диких животных.

Подобные выпуски в естественную среду направлены на восстановление популяции редкого вида и позволяют увеличить численность фазанов. Также происходит обновление генетического фонда в имеющихся на территории угодий популяциях.

«Новые выпуски в естественную среду помогают укреплять численность фазанов. Эти птицы украшают лес и играют заметную роль в экосистеме, снижая численность вредителей», – рассказали в правительстве Ингушетии.

Фазаны ведут оседлый образ жизни, селятся рядом с водоемами и густыми зарослями. Их рацион, помимо насекомых, состоит из семян, ягод, растений.

А еще эти птицы способны бегать со скоростью до 35 километров в час – отталкиваются крыльями и на лету преодолевают небольшие расстояния. Вспугнутый фазан может взлететь практически вертикально.

Работа по восстановлению популяции кавказского фазана в Ингушетии продолжается. В планах – дальнейшие выпуски птиц, выращенных в питомниках и частных хозяйствах, для увеличения их численности в дикой природе.

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