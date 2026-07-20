Ставропольцы могут получить до 5 000 бонусов Спасибо за перевод зарплаты в Сбер

Все чаще жители Ставрополья осмыслено подходят к управлению семейным бюджетом. И здесь им на помощь приходят банки.

Теперь получать зарплату на карту Сбера – еще удобнее, проще и выгоднее. В «КП-Ставрополь» специально для жителей Ставрополья разобрались, как этим летом проще планировать крупные семейные траты, копить на исполнение мечты и даже получить доступ к специальным предложениям банка.

Сейчас для зарплатных клиентов Сбера доступен тарифный план «СберПрайм Зарплатный» с особыми условиями. Для тех, кто впервые переводит зарплату в Сбер или не получал её на карту банка больше 90 дней теперь открыта возможность подключить этот тариф бесплатно. С ним на все покупки действуют повышенные категории кешбэка, а в месяц за покупки товаров и оплату услуг можно вернуть до 5 000 бонусов Спасибо.

Какие преимущества есть у тарифного плана «СберПрайм Зарплатный»:

1. Платежи и переводы без комиссии. Оплата ЖКУ и переводы клиентам Сбера до 300 000 рублей в месяц без комиссии;

2. Бесплатные уведомления и обслуживание. Обслуживание вашей зарплатной СберКарты – 0 рублей. Пуш-уведомления и смс о платежах, переводах и остатке по платёжным счетам тоже бесплатно;

3. Повышенный кешбэк: Новым зарплатным клиентам доступны 4 категории кэшбека в месяц, в том числе и «1% на все покупки». Ежемесячно с ваших бытовых или долгожданных крупных покупок по карте так можно вернуть до 5 000 бонусов Спасибо.

Чтобы подключиться «СберПрайм Зарплатный», нужно выполнить всего несколько действий:

– оформить заявление на перевод зарплаты в Сбер и отправить его своему работодателю;

– после получения первой зарплаты на карту Сбера тарифный план «СберПрайм Зарплатный» автоматически подключится в течение пяти дней.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов. Фото: Антон КУРАШЕНКО

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Для Сбера важно помогать людям решать их жизненные задачи. Для наших новых зарплатных клиентов мы подготовили особые условия – это выбор 4 категорий кэшбека за покупки с возможностью получить до 5 000 бонусов «Спасибо» в месяц, а также нужные многим уведомления и обслуживание счёта, платежи за многие услуги ЖКХ без комиссии. В наше время всеми тратами и накопления комфортнее всего управлять через СберБанк Онлайн. И я рад отметить, что всё больше жителей Ставрополья становятся нашими зарплатными клиентами».

Не упустите возможность сделать свои финансы более выгодными и стабильными. Переводите зарплату в Сбер и пользуйтесь всеми преимуществами тарифного плана «СберПрайм Зарплатный».

Узнать подробности можно в любом офисе Сбера в Ростовской области, а также на официальном сайте банка.

Реклама, ПАО «Сбербанк России». ИНН 7707083893. erid: 2W5zFJkq3km