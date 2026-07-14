Все случилось днем 12 мая в канале Вартазан в Хасавюрте. Фото: предоставлено «КП»

16-летняя студентка из Дагестана спасла тонущего в водоеме мальчика. Юлдуз живет в Хасавюрте, где учится и подрабатывает в кофейне. Майским днем она увидела, что первокласснику требуется помощь, и прыгнула в воду спасать его. «КП-Северный Кавказ» связалась с девушкой и узнала подробности того дня.

Все случилось днем 12 мая в канале Вартазан в Хасавюрте. Юлдуз как раз заканчивала смену в кофейне неподалеку. Вода в тот день была беспокойной и холодной даже для взрослых. Но двое мальчишек все-таки решили искупаться у берега.

«Я услышала крики. Рядом друг того мальчика – закричал, что тот тонет. Я увидела, что ребенок уходит под воду. Секунда – я скинула телефон с кармана и прыгнула», – рассказывает Юлдуз.

О подвиге Юлдуз узнали в правительстве республики. Фото: предоставлено «КП»

В воде мальчик от испуга вцепился в девушку мертвой хваткой, и они чуть вместе не ушли на дно. Но Юлдуз нашла силы вытолкнуть школьника на поверхность и, держа его на шее, подплыла к берегу и передала собравшимся на месте ЧП очевидцам.

«Мальчик был совсем маленький. Первоклассник, скорее всего».

После спасения родители мальчика не остались в стороне. Они пришли к Юлдуз, чтобы сказать спасибо за спасение сына, за то, что девушка не осталась равнодушной.

О подвиге Юлдуз узнали и в правительстве республики. Девушку пригласили на встречу с главой Дагестана Федором Щукиным. Вместе с мамой Касарат Джалдиновной.

«Нам позвонили, пригласили. Поговорили с ним, было очень приятно. Вручили букет и благодарственное письмо».

Сам глава региона написал:

16-летняя студентка из Дагестана спасла тонущего первоклассника Видео: Федор Щукин

«Увидев тонущего в водоёме первоклассника, она прыгнула за ним и спасла! Благодаря мужеству девушки трагедии удалось избежать. Юлдуз, спасибо тебе за смелость и самоотверженность. Ты – большая молодец!»

Щукин также добавил, что готовность броситься на помощь тем, кто попал в беду, – одно из особенно ценных качеств дагестанцев.

Сейчас Юлдуз учится в колледже инновационных технологий в Хасавюрте. Но на этом она не остановится – мечтает поступить в университет в Махачкале и получить высшее образование, чтобы в будущем стать успешным программистом.

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