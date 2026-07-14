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14 июля 2026 13:39

Безопасное лето: как уберечь детей от травм, ДТП и киберугроз

Ставропольцам дали советы, как обезопасить летние каникулы для детей
Анна ЕГОРОВА
Летом дети проводят на улице больше времени, зачастую без присмотра взрослых

Летом дети проводят на улице больше времени, зачастую без присмотра взрослых

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Половина лета позади. Но впереди – еще столько же. С какими проблемами дети сталкиваются чаще всего и как сделать каникулы безопасным, в эфире Радио «Комсомольская правда - Ставрополь» (105.7 FM) рассказали начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по Ставрополю Елена Шерстобит и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю Владимир Кайванов.

Питбайки, СИМ, велосипеды

С начала года дети, управлявшими мототранспортом без прав, более 30 раз попадали в аварии, в прошлом году были летальные случаи. Питбайки и спидбайки – это спортивный инвентарь, на них нельзя выезжать на дороги общего пользования.

Если юный водитель попался, автоинспекторы выписывают штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию (если причинен ущерб, его тоже возмещают взрослые) и эвакуируют технику. Вот только родители могут забрать ее в тот же день, и ребенок продолжит кататься.

Не первый год звучат предложения признать питбайки транспортными средствами на законодательном уровне, с обязательной регистрацией и правами, но пока ситуация не меняется.

Также важно разъяснить детям до 14 лет, что на велосипедах и СИМ им разрешено двигаться только по тротуарам и велодорожкам.

Цифровые угрозы

В интернете детей подстерегают кибербуллинг, предложения о незаконной подработке и разные виды мошенничества. Тревожные сигналы для родителей: ребенок резко прячет экран, меняется настроение после переписки, замыкается, проявляет беспричинную тревогу.

Специалисты советуют установить программы родительского контроля, поддерживать доверительное общение и научить правилу не общаться с незнакомцами в сети.

Если ребенок пропал

Не нужно ждать трое суток – обращаться в полицию надо незамедлительно. Родителям следует обзвонить друзей, родственников, проверить двор, подъезд, спортплощадки, использовать геолокационные приложения. Часто родители не знают, с кем общается их ребенок, что затрудняет поиск. Полиция призывает знать круг общения и интересы детей.

Три главных совета для безопасного лета

Доверительное общение: ребенок должен знать, что может рассказать о любой ошибке без страха наказания.

Цифровая грамотность: объясните правила приватности и опасность встреч с незнакомцами из сети.

Знание алгоритмов: выучите с детьми номера экстренных служб и действия при пожаре, нападении или когда заблудился. Большое значение имеет личный пример взрослых.

КСТАТИ

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, «обезопасить» его можно официальным трудоустройством от 4 до 7 часов в день. Так подросток не только меньше будет проводить времени без присмотра, но и сможет подзаработать, научиться новому и поверить в себя.

Полную запись эфира слушайте по ссылке.