Безопасное лето: как уберечь детей от травм, ДТП и киберугроз

Летом дети проводят на улице больше времени, зачастую без присмотра взрослых Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Половина лета позади. Но впереди – еще столько же. С какими проблемами дети сталкиваются чаще всего и как сделать каникулы безопасным, в эфире Радио «Комсомольская правда - Ставрополь» (105.7 FM) рассказали начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по Ставрополю Елена Шерстобит и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю Владимир Кайванов.

Питбайки, СИМ, велосипеды

С начала года дети, управлявшими мототранспортом без прав, более 30 раз попадали в аварии, в прошлом году были летальные случаи. Питбайки и спидбайки – это спортивный инвентарь, на них нельзя выезжать на дороги общего пользования.

Если юный водитель попался, автоинспекторы выписывают штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию (если причинен ущерб, его тоже возмещают взрослые) и эвакуируют технику. Вот только родители могут забрать ее в тот же день, и ребенок продолжит кататься.

Не первый год звучат предложения признать питбайки транспортными средствами на законодательном уровне, с обязательной регистрацией и правами, но пока ситуация не меняется.

Также важно разъяснить детям до 14 лет, что на велосипедах и СИМ им разрешено двигаться только по тротуарам и велодорожкам.

Цифровые угрозы

В интернете детей подстерегают кибербуллинг, предложения о незаконной подработке и разные виды мошенничества. Тревожные сигналы для родителей: ребенок резко прячет экран, меняется настроение после переписки, замыкается, проявляет беспричинную тревогу.

Специалисты советуют установить программы родительского контроля, поддерживать доверительное общение и научить правилу не общаться с незнакомцами в сети.

Если ребенок пропал

Не нужно ждать трое суток – обращаться в полицию надо незамедлительно. Родителям следует обзвонить друзей, родственников, проверить двор, подъезд, спортплощадки, использовать геолокационные приложения. Часто родители не знают, с кем общается их ребенок, что затрудняет поиск. Полиция призывает знать круг общения и интересы детей.

Три главных совета для безопасного лета

Доверительное общение: ребенок должен знать, что может рассказать о любой ошибке без страха наказания.

Цифровая грамотность: объясните правила приватности и опасность встреч с незнакомцами из сети.

Знание алгоритмов: выучите с детьми номера экстренных служб и действия при пожаре, нападении или когда заблудился. Большое значение имеет личный пример взрослых.

КСТАТИ

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, «обезопасить» его можно официальным трудоустройством от 4 до 7 часов в день. Так подросток не только меньше будет проводить времени без присмотра, но и сможет подзаработать, научиться новому и поверить в себя.

Полную запись эфира слушайте по ссылке.