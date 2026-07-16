Валентина Оверина. Фото: соцсети Федора Щукина.

Одна из последних ветеранов Великой Отечественной войны в Дагестане Валентина Оверина ушла из жизни. Об утрате сообщил днем в своих соцсетях врио главы республики Дагестан Фёдор Щукин.

Валентина Георгиевна совсем юной девушкой столкнулась с ужасами войны. Нападение фашистов на нашу страну произошло, когда ей было всего 14 лет. Уже через два года, в свои 16 лет, она ушла на фронт добровольцем. Причем, попала на фронт в день своего рождения – 23 февраля 1944 года. Ее направили работать медицинской сестрой в отделение хирургии эвакуационного госпиталя № 165, базировавшегося в селе Тымовское на северном Сахалине.

Валентину Оверину поздравили в этом феврале с 98-м днем рождения. Фото: стоп-кадр видео главы города Махачкалы.

Условия там были невероятно трудными: Северный Сахалин – это край, где зима длится больше полугода. Но главное испытание каждый день ждало ее в операционной и палатах. Хирургическое отделение, где служила Валентина, напоминало конвейер боли: постоянные стоны, крики, кровь. Особенно тяжело давались первые месяцы службы. Вид израненных бойцов, их крики, осознание ответственности за чужие жизни – все это ложилось тяжелым грузом на юные плечи.

Госпиталь отапливали дровами, и сестричке, как ласково называли бойцы маленькую Валю, приходилось не только ухаживать за ранеными, менять окровавленные повязки, раздавать лекарства и кормить с ложечки лежачих раненых. Нужно было таскать тяжелые поленья, следить за огнем в печах, носить воду. К этому добавлялось постоянное чувство голода и усталости: питание в то время было скудным и однообразным.

Когда в мае 1945 года стало известно, что фашистская Германия капитулировала, молоденькая медсестричка думала, что все испытания позади. Но на востоке продолжались тяжелые бои с Японией, и для Валентины Георгиевны война не закончилась. Они с сослуживцами снова ждали, надеялись, спасали и работали, не покладая рук.

В сентябре 1945 года милитаристская Япония подписала акт о капитуляции. Это стало для госпиталя вторым днем Победы. За свой труд и мужество Валентина Георгиевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За победу над Японией».

Уже опытную, прошедшую невероятные трудности медсестру, в 1947 году демобилизовали, но с медициной она не рассталась. Осталась работать в больнице на Сахалине, потом вышла замуж. Со временем семья решила переехать куда-нибудь туда, где потеплее. Так в 1985 году Валентина Георгиевна с родными оказалась в Махачкале и полюбила Дагестан на всю оставшуюся жизнь.

После войны фронтовая медсестра счастливо вышла замуж. Фото: стоп-кадр видео главы Махачкалы.

Даже выйдя на пенсию, Валентина Георгиевна часто принимала у себя молодежь. К ней приходили за опытом и советом молодые выпускники медучилищ, которые, затаив дыхание, слушали ее слова о полевом быте военных медсестер самого тяжелого периоды нашей страны.

«Её жизненный путь – пример истинного мужества, стойкости и бесконечной любви к Родине, - написал о ней врио главы республики Дагестан Фёдор Щукин. – До последних дней Валентина Георгиевна оставалась для всех нас образцом невероятной силы духа, оптимизма и душевной теплоты. Именно на таких людях, на их несгибаемом характере сегодня воспитывается новое поколение защитников Отечества».

Он выразил искренние и глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валентину Георгиевну.

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