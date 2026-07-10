Грозовой фронт идет на Ставрополье: в выходные жителей края ждут сильные дожди и жара до +32 градусов

Грозы, ливни и сильный ветер снова накроют Ставропольский край Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грозы, ливни и сильный ветер снова накроют Ставропольский край. Осадки в этом году для региона – явление частое, поэтому местных жителей таким прогнозом погоды в июле не удивишь. Но есть и радостная новость: несмотря на приближающиеся дожди, столбики термометров поднимутся до жарких +32 градусов.

РСЧС Ставрополья предупреждает: в регионе снова объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в течение суток 10 и 11 июля.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев. Будьте осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб 112».

Также в некоторых районах края отмечается высокая пожароопасность четвертого класса. В такой обстановке запрещено разводить открытый огонь (костры и мангалы), сжигать сухую траву и мусор, бросать горящие спички или окурки и оставлять стеклянные бутылки и осколки на полянах.

Как сообщают синоптики краевого гидрометцентра, в пятницу, 10 июля, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +37 градусов. Во второй половине дня в Ставрополе дождь и до +34 градусов жары.

В субботу, 11 июля, ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, днем поднимутся до +30 градусов. Дождь с грозой будет идти весь день. Скорость северного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В региональном центре от +17 до +27 градусов и без существенных осадков днем.

В воскресенье, 12 июля, дожди пойдут на спад. Погода ожидается солнечная и жаркая. Ночью – +16 градусов, днем – +32 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. В краевой столице от +16 до +29. Осадков синоптики не обещают.

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