Пациентка обратилась за помощью к медикам после десятков лет страданий. Фото: ГКБ Пятигорска

В Пятигорске нейрохирурги избавили от сильной боли в лице 38-летнюю женщину. Пациентка обратилась за помощью к медикам после десятков лет страданий. С каждым годом ситуация только ухудшалась.

В последние месяцы женщине стало больно выполнять простые бытовые вещи: есть, умываться, разговаривать, просто дотрагиваться до лица. Эти привычные моменты доводили ее до слез. Обезболивающие, которые она принимала на протяжении чуть ли не всей жизни, в какой-то момент перестали действовать.

В анамнезе у пациентки стоит рассеянный склероз, поэтому долгое время она принимала эти боли за норму. Женщина побывала у многих специалистов региона, но всё безрезультатно. Помочь ей смогли в ГКБ Пятигорска.

«Причиной такого состояния стал нейроваскулярный конфликт, когда расположенная рядом артерия "припаивается" к нерву, и ее пульсация вызывает интенсивную боль», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ Пятигорска Грант Кундупян.

Полагаясь на данные о диагнозе пациентки, нейрохирурги провели микроваскулярную декомпрессию тройничного нерва. Во время такого хирургического вмешательства медики через маленький трепанационный дефект проникают в череп, находят нужный нерв, разобщают его с сосудом и ставят специальную прокладку между ними. Это наконец избавило женщину от многолетней боли.

Сейчас состояние пациентки в норме. Она находится под наблюдением медиков и проходит восстановление.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru