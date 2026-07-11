Тысячи туристов хотят попасть на гору Столовую, но делать это нужно с умом. Фото: Джейрахско-Ассинский музей-заповедник/Б. Мальсагов

Полиция Ингушетии в очередной раз обратилась к туристам и местным жителям с просьбой не пытаться добраться до Столовой горы (Мят-Лоам) по дороге из села Бейни в Джейрахском районе. Трассу закрыли для всех видов транспорта еще в 2023 году из-за разрушения дорожного полотна. На горном серпантине с резкими перепадами высот каждая поездка становится смертельно опасной. Но путешественников ничего не останавливает:

«Несмотря на размещение информационных плакатов и регулярное оповещение населения о статусе дороги "Бейни – Столовая гора", зафиксированы случаи систематического нарушения правил, что квалифицируется как административное правонарушение и влечет за собой применение мер ответственности».

Туристы приезжают в эти места за живописными пейзажами. Фото: Джейрахско-Ассинский музей-заповедник/Б. Мальсагов

Почему же люди так стремятся попасть на Столовую гору? Отдыхающих манят невероятные пейзажи и расположенные поблизости старинные башки, водопады и другие достопримечательности. А для ингушского народа – это настоящее место силы, где можно почувствовать связь с предками.

По легенде, верховный бог Дяла (Тяла) благословил местные земли, опустив на землю ладонь. Отпечаток устремился в небо, образовав Столовую гору (ее высота составляет около 3000 метров). Название связано с внешним видом – она выглядит как огромный плоский стол.

Сотни лет люди идут к святилищу. Фото: Джейрахско-Ассинский музей-заповедник/Б. Мальсагов

На вершине сохранился построенный примерно в X–XIII веках пятиметровый храм Мят-Сели. Здесь просили высшие силы даровать дождь, отмечали праздники, устраивали народные гуляния.

Сам объект не закрыт для посещения. Подготовленные туристы проделывают путь в 10 км пешком с набором высоты в 1500 метров. Добраться можно и из Владикавказа, путь по Военно-Грузинской дороге займет чуть меньше часа. Кстати, расположенная на административной границе Джейрахского района Ингушетии и Пригородного района Северной Осетии Столовая гора изображена на гербах республики и Владикавказа.