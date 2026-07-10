На место выдвинулась группа спасателей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Два туриста сорвались во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии. Сообщается, что инцидент произошел в 14 часов 10 июля. На телефон горячей линии поступило сообщение, что два альпиниста сорвались при восхождении на пик МНР.

Что случилось на пике МНР в Кабардино-Балкарии

По предварительной информации, трагедия случилась в верховьях ущелья Адыл-су по пути на пик Виа-тау. Приблизительная высота – около 3700 метров. По предварительным данным, один из альпинистов получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй – пострадал, но остался жив.

Состояние туристов, сорвавшихся в КБР 10 июля 2026 года

«На место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по КБР.

По факту происшествия, СУ СКР по КБР начал доследственную проверку. По данным ведомства, двое мужчин отправились на пик Монгольской Народной Республики и Эльбрусском районе. Но на высоте 3500 метров туристы сорвались.

«Спасателями принимаются меры по оказанию помощи травмированному альпинисту и доставлению его в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Также назначено проведение судмедэкспертизы тела погибшего альпиниста.

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