Развитие молодежи, жизнь на селе и поддержка СВО - в приоритете властей Ставрополья

Дмитрий Иванович Шуваев - депутат краевой Думы двух созывов. Фото: пресс-служба «Единой России»

В Ставропольском крае проживает более 800 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Какая работа проводится для патриотического развития молодёжи, формирования у молодых людей гражданской идентичности, вовлечения ребят в проекты, нацеленные на развитие страны?

Ставропольский край по праву можно назвать одним из флагманов молодежной политики страны. Традиционный форум «Машук», получивший всероссийский статус, стал настоящей визитной карточкой региона. Это площадка для генерации идей и формирования лидерских качеств у активной молодёжи. Если говорить в целом, молодежная политика является приоритетом для губернатора Владимира Владимирова. Проводимый руководителем региона курс позволил сделать Ставрополье постоянной площадкой для проведения масштабных федеральных мероприятий - «Солдатский конверт», «Российская студенческая весна», «Российская школьная весна» и ряда других. Они всегда встречают большой отклик – это является ярким свидетельством высокого уровня организации и вовлечённости нашей молодёжи.

Установка, которую дает глава края – это комплексный подход к развитию и мотивации молодёжи: от патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности до поддержки проектной деятельности, добровольчества и досуга. Успешная реализация этих задач во многом обусловлена чётко выстроенной системой координации.

Муниципальные центры по работе с молодёжью, действующие под крылом «Краевого молодёжного центра», создают эффективную инфраструктуру для работы с молодыми людьми на местах. Это позволяет не только охватить значительную часть молодёжи, но и учитывать локальные особенности и потребности.

Важную роль в формировании кадрового резерва и воспитании активной гражданской позиции играет региональное отделение «Движения Первых» и «Молодая Гвардия Единой России».

Я сам некогда состоял в рядах «Молодой Гвардии», а сегодня курирую их деятельность на территории Ставрополья. И совершенно точно могу сказать, что это – уникальная площадка для воплощения в жизнь самых смелых идей и отличный трамплин для построения карьеры.

Что такое «Молодая Гвардия Единой России» сегодня? Это волонтёры, которые во время ковида развозили медицинские препараты и продукты больным, осуществляли подвоз медиков. С начала СВО ребята участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов на фронт и пострадавшие территории.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Буквально в прошлом году наши парни и девушки помогали ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Чёрном море – работали волонтёрами на Бугазской косе в Анапе. А в этом году ребята участвовали в предотвращении дальнейшего разлива реки Калаус на территории села Воздвиженское Апанасенковского округа Ставрополья.

Также в этом году наши МГЕРовцы запустили уникальный образовательный проект «Новая смена». Его цель – формирование качественного кадрового резерва из числа активной молодёжи для участия в политической жизни региона и работы в органах власти всех уровней. Выпускники «Новой смены» получат не только сертификат, но и реальные карьерные возможности: включение в кадровый резерв «Молодой Гвардии Единой России», доступ к образовательным ресурсам Высшей партийной школы, рекомендации для трудоустройства помощниками депутатов различных уровней, возможность реализации лучших законодательных инициатив.

Благодаря действию таких молодёжных организаций ребята активно вовлечены в общественную жизнь, помогают людям, реализуют свои проекты, получают полезные знания и навыки, расширяют круг знакомств, участвуют в решении важных региональных и государственных задач.

Дмитрий Иванович, с 2020 года Вы возглавляете Ставропольский региональный исполком партии, с ноября 2022 года по март 2024 года участвовали в организации РИКа в Луганской Народной Республике, осуществляли руководство его деятельностью. По-Вашему, на каком фундаменте осуществляется партийное строительство, как вовлечь людей в конструктивную политическую деятельность, насколько важно участие населения в избирательных кампаниях?

Справочно: Дмитрий Иванович Шуваев - депутат краевой Думы двух созывов, ветеран боевых действий, победитель Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия», заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», член Генерального совета партии «Единая Россия» (2011–2017), Председатель Правления Ставропольской краевой организации «Союз ветеранов боевых действий в «горячих точках» (1998–2018) – в числе основателей организации.

Вовлечение граждан в конструктивную политическую деятельность требует комплексного подхода. Необходимо создавать условия, в которых каждый человек чувствует свою значимость и понимает, что его голос действительно имеет вес. Важно, чтобы люди видели, что их инициативы не остаются незамеченными, а трансформируются в конкретные действия. Это достигается через открытый диалог, эффективную обратную связь и системную работу с общественными запросами. Использование современных цифровых платформ, социальных сетей, проведение регулярных встреч и круглых столов – все это инструменты для налаживания такого диалога. К слову, формат такой работы для всей региональной команды на Ставрополье задает губернатор. Прямой диалог на встречах, прямые линии на ТВ и в соцсетях – это уже стандарт работы для главы края и практически КПИ для ставропольских управленцев разного уровня.

Участие в избирательных кампаниях, на мой взгляд, является основой политической деятельности. Это не просто возможность для партии показать свою силу, но и шанс для граждан напрямую повлиять на формирование органов власти, выбрать тех, кто будет отстаивать их интересы. Успех на выборах, в свою очередь, мотивирует партийные структуры к дальнейшей работе, укрепляет их позиции и создает основу для реализации намеченных программ. Процесс подготовки к выборам, начиная от формирования списков кандидатов и заканчивая мобилизацией электората, – это мощный инструмент партийного строительства, который консолидирует команду и выявляет новые лидерские качества.

Опыт организации выборов в Луганской Народной Республике (, как Вы подчеркнули, ) демонстрирует важность системного подхода и слаженной работы на всех уровнях – от федерального до местного. Создание региональных и первичных отделений, запуск партийных проектов, взаимодействие с общественными приемными – все это элементы, формирующие прочный партийный каркас. Особо следует отметить подготовку и проведение предварительного голосования, которое позволяет выявить наиболее сильных кандидатов и заручиться поддержкой населения еще до официального выдвижения.

Таким образом, успешное партийное строительство и эффективное вовлечение граждан в политическую жизнь опираются на фундамент из реальных запросов общества, открытого диалога, прозрачных механизмов обратной связи и активного участия в избирательных кампаниях. Предоставление гражданам реальных инструментов для влияния и демонстрация перспектив карьерного роста внутри политической структуры являются ключевыми факторами, мотивирующими людей к конструктивной деятельности.

Дмитрий Иванович, что для Вас скрывается за фразой: «развитие сельских территорий» и какие работы идут на Ставрополье в этом направлении?

Развитие сельских территорий – актуальная задача, пожалуй, для всех регионов нашей страны. И это не просто вопрос благополучия жизни нашего населения, но также вопрос сохранения национальной идентичности, нашего культурного кода, и в том числе – национальной безопасности.

Наши земли должны быть заселены и должны возделываться, а люди, живущие на земле, должны жить в современных комфортных условиях. Сельские территории – это живое, дышащее сердце, которое нуждается в заботе и внимании.

В Ставропольском крае для решения этих задач ведётся комплексная системная работа. Ключевое внимание вопросам социального, инфраструктурного, экономического развития сельской местности уделяется губернатором. Так, половина регионального дорожного фонда ежегодно направляется на улучшение дорог местного значения - в первую очередь это сельские дороги. Губернатор расширил на весь край программу поддержки местных инициатив – сегодня это эффективный инструмент для благоустройства сел и других малых населенных пунктов. В сельское хозяйство привлекаются инвестиции, технологии, создаются рабочие места. Причем речь не только о крупном бизнесе. К примеру, программа создания современных суперинтенсивных фруктовых садов на сельских подворьях – это краевое ноу-хау и вклад в экономическое и социальное благополучие села.

Фото: пресс-служба «Единой России»

В целом благодаря действию федеральных и региональных программ на территории края была укреплена социальная и инженерная инфраструктура сёл, восстановлены и построены десятки километров газовых и водопроводных сетей, объекты образования, культуры и здравоохранения, новые спортивные площадки, бассейны, приобретаются автобусы для сельских школ, реализованы сотни проектов по благоустройству сельских территорий. Более сотни сельских семей получили помощь на улучшение жилищных условий.

Эффективное управление, действующие программы и использование уже имеющихся ресурсов – всё это даёт конкретные результаты на местах.

Для примера приведу одну из территорий своего избирательного округа. Советский муниципальный округ в 2025 году участвовал в реализации трех национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», что позволило привлечь бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, стимулировать отрасли экономики, улучшить качество городской среды.

Благодаря реализации шести проектов в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив и 12 проектов инициативного бюджетирования были обустроены тротуары, сделано освещение, установлены тренажерные и детские площадки, проведены ремонты в учреждениях образования и культуры. Кроме того, оказано содействие сельскохозтоваропроизводителям округа в получении господдержки в сумме 76,1 млн. руб.

Создание комфортных условий для проживания, стимулирование инвестиционной активности через модернизацию дорожной сети и поддержка аграрных предприятий – все это составляет фундамент для устойчивого развития сельских территорий. Особую ценность представляет работа с кадрами: поддержка студентов аграрных вузов и их последующее трудоустройство, поддержка специалистов, переезжающих в сельскую местность, являются одним из ключевых факторов для сохранения жизнеспособности сельских территорий.

Комплексный подход, охватывающий все сферы жизни сельского населения – от базовых потребностей в жилье и инфраструктуре до развития человеческого капитала и поддержки экономической деятельности – является наиболее эффективным путем к достижению устойчивого развития сельских территорий и обеспечению их процветания.

Сельский образ жизни – это не шаг назад, а осознанный выбор в пользу устойчивого развития, здоровья нации и сохранения самобытности. Жить на селе должно быть престижно, а сельская местность должна стать территорией возможностей.

Дмитрий Иванович, Вы сами прошли боевые действия. Поэтому тема поддержки наших бойцов, возвращение ветеранов СВО к мирной жизни и их адаптация Вам должна быть очень близка. Как на Ставрополье выстраивается данная работа и на какие механизмы Вы бы обратили особое внимание?

С первых дней начала специальной военной операции Ставропольский край включился в работу по поддержке наших бойцов. По поручению губернатора края Владимира Владимирова партия фактически сразу же организовала работу волонтёрских центров, сбор и доставку гуманитарных грузов нашим бойцам. Десятки тысяч тонн помощи отправлены на передовую. Это не только продукты питания и личные вещи, но и необходимое оборудование для ведения боевых действий.

В 2022 году, также по поручению главы региона, в крае был запущен проект «Солдатские привалы». Они бесперебойно работают по сей день и будут действовать до конца СВО. На этих привалах бойцы могут поесть, отдохнуть, взять с собой запас продуктов, гигиенических принадлежностей и других вещей, которые могут пригодиться в дороге – всё это бесплатно.

Безусловно, серьёзной перекройки потребовала нормативно-правовая база. К настоящему времени на Ставрополье разработан и продолжает расширяться внушительный пакет мер поддержки участников СВО, ветеранов, членов их семей. Поддержка охватывает социальные, образовательные и экономические сферы — это льготы по транспортному налогу, компенсация санаторных путёвок, возмещение стоимости обучения, бесплатные занятия для детей, программы соцконтрактов для предпринимательства. Таким образом легче проходит адаптация ветеранов, снижается нагрузка на их семьи.

Особое внимание в нашем регионе уделяется трудоустройству ветеранов СВО. Слаженная работа «Единой России», фонда «Защитники Отечества» и краевого кадрового центра позволила оказать содействие в трудоустройстве и переобучении сотням участников спецоперации и их близким. С 2022 по 2025 год мерами господдержки в сфере занятости воспользовались 248 участников СВО и более 340 членов их семей; 114 бойцов и 213 их родных получили работу через краевой кадровый центр. 32 участника СВО обучились новой профессии. По инициативе губернатора открыта краевая кадровая программа «Герои Ставрополья» для участников СВО. Ее выпускниками уже стали 39 человек – они переходят на работу в органы власти и управления разного уровня.

Ценный опыт бойцов активно используется в системе государственного и муниципального управления, представительных органах власти. По итогам выборов осенью прошлого года 45 участников и ветеранов спецоперации от партии «Единая Россия» стали муниципальными депутатами. В этом году участники СВО также участвуют в избирательной кампании.

Физическая и психологическая реабилитация ветеранов также находится в фокусе внимания.

Конечно, мы должны быть готовыми к тому, что после долгожданной победы с фронта придут десятки тысяч человек, которым нужна будет помощь разных специалистов. Поэтому сегодня нам нужно к этому подготовиться. В числе прочего, на мой взгляд, требуется разработка и внедрение образовательных программ для ветеранов-участников СВО и работодателей.

Участники боевых действий, после возвращения домой и прохождения необходимой реабилитации, должны иметь возможность найти себя, работу с хорошим заработком, занятость по душе. Если при этом работодатели смогут грамотно адаптировать рабочие места на своих производствах, сложится взаимовыгодное партнерство.