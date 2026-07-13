На площадке форума Народного фронта «Все для Победы» президент России Владимир Путин уделил особое внимание юному герою из Дагестана Шамилю Устарбекову. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин вручил премию 19-летнему парню из Дагестана, который спас 23 человека во время весеннего наводнения в республике. Это произошло на площадке форума Народного фронта «Все для Победы». Президент России обратил внимание всей страны на историю невероятного мужества: юный дагестанец Шамиль Устарбеков, не думая о себе, совершил подвиг, просто выйдя за хлебом.

Шамиль на себе переносил людей, которые не могли пройти по воде. Фото: соцсети очевидцев

Парень с аутизмом в Дагестане спас 23 человека из потопа и пропал на три дня Видео: соцсети очевидцев

В тот день юноша вышел на улицу в магазин. Но по улицам уже текли разрушительные реки – грянуло мощнейшее за 100 лет наводнение. Городской канал вышел из берегов, сбивая с моста над ним людей. Парень услышал, как о помощи молила мать семилетней девочки, которую пару секунд назад сбило течением.

Несмотря на стихию и расстройство аутистического спектра, Шамиль бросился на помощь. Чтобы его самого не унесло, привязал веревку к ноге и вошел в воду. Через несколько минут вынес девочку, отдал маме, и... Снова пошел к воде, туда, откуда кричали о помощи.

Городские камеры зафиксировали: в тот день парень вынес из бурного потока на своей спине 23 человека. Сам после этого исчез. Семья три дня пыталась найти юношу, а он обнаружился в соседней Махачкале, в 18 километрах от дома. Родным он объяснил, что «шел туда, где нужна была помощь», а сам смутно помнил, что делал, где был и скольких людей еще спас.

В ходе короткого диалога президент спросил парня, было ли ему страшно. Фото: стоп-кадр видео с сайта www.kremlin.ru

Владимир Путин лично подошёл к герою, чтобы пожать ему руку. На вопрос президента «Страшно было?», парень по-детски честно ответил: «Чуть-чуть». Этот момент стал ключевым в выступлении главы государства. Он напомнил всем нам, что бояться – естественно, но побеждать свой страх ради других – вот что такое настоящий подвиг.

«Когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, – конечно, бывает страшно, это нормальная реакция нормального человека. Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи!», – сказал глава государства.

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