5 заблуждений о лечении по ОМС: когда пора звонить в свою страховую

Мы регулярно посещаем поликлиники, проходим диспансеризацию, иногда ложимся в больницу. Все это доступно россиянам бесплатно – по полису ОМС. Однако, на практике могут возникать сложности: долгие очереди на приём к врачу или на исследования (УЗИ, МРТ, КТ и т. д.), неэффективность назначенного лечения, вопросы оплаты лекарств в стационаре. В такие моменты мы часто не знаем, как действовать. Возникает вопрос: возможно, мы требуем того, что не предусмотрено по ОМС?
Разберёмся вместе со страховой компанией «СОГАЗ-Мед», какие гарантии есть у пациентов и как защитить своё право на своевременную и качественную медицинскую помощь.
Многие пациенты, получающие медицинскую помощь по ОМС, задаются вопросом, чего ждать от «бесплатного» лечения, на что они имеют право, какие услуги можно получить с полисом ОМС?
Реальность. В системе ОМС у пациентов есть надёжный помощник – страховые медицинские организации (СМО). Мнение о том, что их задача сводится лишь к оформлению полисов, ошибочно. Игнорируя роль СМО, люди лишают себя эффективного инструмента защиты своих прав и получения информации о системе ОМС.
Страховщики в системе ОМС выполняют ряд важных функций в интересах пациентов:
– Контролируют качество медицинской помощи в поликлиниках и больницах. Эксперты страховых компаний проводят проверки и экспертизы — как плановые, так и по жалобам пациентов. При этом страховщики выступают независимыми контролерами.
– Обеспечивают круглосуточную поддержку через горячую линию. Специалисты консультируют пациентов и отвечают на любые вопросы, связанные с получением медпомощи по ОМС, приглашают на профилактические мероприятия.
– Защищают права пациентов на своевременное и качественное лечение и обследования.
Пациенты часто думают, что если нет свободного времени для приёма у врача или записи на обследование, придётся ждать неделями или месяцами — либо идти в платную клинику.
Реальность. ОМС устанавливает чёткие сроки ожидания медицинской помощи:
– приём терапевта – не позднее 24 часов после обращения;
– консультация врача специалиста (ЛОРа, эндокринолога, аллерголога и т. д.) — не позднее 14 дней;
– приём онколога – не позднее 3 рабочих дней;
– УЗИ, МРТ, КТ – не позднее 14 дней после назначения, а при подозрении на онкологию – не позднее 7 рабочих дней.
Важно: при превышении сроков сразу обращайтесь в свою страховую компанию. Специалисты свяжутся с медорганизацией и помогут попасть на приём или обследование в установленные сроки. Если в вашей поликлинике это невозможно, вас запишут в другую ближайшую клинику — и всё это бесплатно.
Пациенты нередко считают, что точную дату госпитализации определить нельзя — сроки зависят от загруженности больницы.
Реальность. Задержка госпитализации может привести к ухудшению состояния и осложнениям – это прямое нарушение прав пациента. Законодательство устанавливает предельные сроки:
– ожидание обычной плановой медпомощи (операции, обследования) – не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления;
– госпитализация для плановой помощи онкобольным и пациентам с заболеваниями сердца — не позднее 7 рабочих дней.
Что делать при нарушении сроков? Сообщите в страховую компанию. Специалист свяжется с администрацией больницы, чтобы пациент получил необходимую медпомощь.
Распространено мнение, что полис ОМС не покрывает все необходимые препараты, либо у больницы их нет — поэтому расходы ложатся на пациента.
Реальность. При стационарном лечении (в круглосуточном или дневном стационаре) пациенту бесплатно предоставляют базовые лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).
Как действовать:
– уточните у страховщика, входит ли нужное лекарство в перечень ЖНВЛП;
– если входит, сообщите о проблеме с бесплатным получением препарата в стационаре;
– страховая компания примет меры для обеспечения вас положенными медикаментами.
Некоторые боятся, что врачи могут негативно отреагировать на жалобу, поэтому не пытаются защитить свои интересы при лечении по ОМС. Эксперты называют это заблуждение.
Реальность. Практика показывает, что обращение в страховую медицинскую организацию помогает. У СМО есть налаженная система взаимодействия с пациентами и медорганизациями, а также чёткие алгоритмы решения проблем. Страховщики поддерживают пациентов, и медработники это знают. Кроме того, эксперты СМО дают рекомендации руководству поликлиник и больниц по устранению недостатков в работе. В итоге выигрывают все.
Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Есть вопросы о системе ОМС или столкнулись с нарушениями: отказом в медпомощи по ОМС, затягиванием сроков обследования или намеками на платные услуги? Помните, что полис ОМС — это не просто документ для поликлиники, а также реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании вам помогут. Бесплатно разберутся в ситуации и добьются положенного по закону лечения. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».
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