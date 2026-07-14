Уверенный рост и значительные достижения: как развивается АПК Ингушетии

Фото: пресс-служба главы Республики Ингушетия

Ингушетия издревле славилась своими земледельцами. Они окультуривали дикие растения и проявляли чудеса трудолюбия, чтобы даже каменистые почвы в сложном климате давали богатый урожай. В наши дни сельское хозяйство остается ключевой и стратегической отраслью региона. Очередной отчетный период показал - аграрный сектор республики выходит на новый уровень и по объемам, и по качеству организации процессов.

Так, объем производства сельхозпродукции за прошедший год достиг 25,5 млрд рублей, индекс выпуска составил около 103% к уровню прошлого года.

В растениеводстве валовый сбор по основным культурам показал хороший результат: зерновых и зернобобовых - 125 тыс. тонн, картофеля - 59 тыс. тонн, овощей - 18 тыс. тонн, масличных культур - 1 тыс. тонн. Первоначальный план по озимому севу под урожай-2026 был превышен на 1,7 тыс. га и составил 28,5 тыс. га.

Положительная динамика наблюдалась и в животноводстве. Производство мяса скота и птицы в живом весе превысило 19,5 тыс. тонн, молока - 159 тыс. тонн, яиц - 30 млн штук. Поголовье крупного рогатого скота составило 76 тыс. голов, мелкого - 354 тыс. голов.

Отдельно стоит отметить работу республики на экспорт сельхозпродукции. Даже с учетом сложной международной обстановки его объем удалось нарастить до 42,5 млн долларов США. Это превысило в несколько раз целевой показатель федеральной программы «Экспорт продукции АПК».

Фото: пресс-служба главы Республики Ингушетия

Как рассказали в пресс-службе правительства Ингушетии, большое значение в развитии отрасли имеют меры господдержки: за год сельхозпроизводители полностью освоили выделенные 510 млн рублей. Также ветераны СВО получают гранты «Агромотиватор» для создания и развития фермерских хозяйств.

Еще одна важная госпрограмма для региона - «Комплексное развитие сельских территорий». На нее было выделено порядка 1,1 млрд рублей. На эту сумму выданы жилищные сертификаты сельским семьям, реализованы 14 проектов благоустройства в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах, реконструированы пять трасс протяженностью почти 40 км, проложены сети водоснабжения в селе Южном, открыт детский сад на 120 мест, начато строительство школы-интерната на 120 мест в селе Галашки.

- Мы видим, как расширяются посевные площади, растет продуктивность, крепнут хозяйства, стабильно сдающие молоко и мясо на переработку. Каждый рубль поддержки должен давать отдачу на полях и фермах, в сельских поселениях, где строятся сады, прокладываются дороги и создаются рабочие места, - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Продолжается в республике и поощрительная работа с личными подворьями. В конце июля эксперты в шестой раз выберут победителей конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство» и в третий - проекта «Фестиваль цветов». Общий призовой фонд составит 4 млн рублей. Интерес к данным событиям с каждым годом растет. Изначально заявки подавали около 60 человек, в прошлом году - почти 800.

- Задача - не только определить финалистов, но и дать импульс развитию территорий, чтобы ухоженные дворы, цветущие улицы и аккуратные подворья становились нормой для всей республики, - отметили в минсельхозе Ингушетии.