В деле о трагическом ЧП в Махачкале поставили точку. Фото: квест-рум «Дом Ужаса»

В Дагестане вынесли приговор по громкому делу о смертельных квестах. Трагедия случилась в июле 2024 года в Махачкале. Тогда две молодые девушки со своими спутниками пришли в квеструм на развлекательную программу, но погибли при пожаре. Спустя два года суд поставил точку и отправил виновников за решетку.

В Дагестане задержали аниматора, который проводил смертельный квест Видео: СК России

Согласно материалам дела, владелец и аниматоры квеструма предоставляли услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности. «КП-Северный Кавказ» ранее перечисляла все нарушения, допущенные при организации квестов.

Что заставляет людей идти туда, где их будут связывать, пугать и угрожать бензопилой. Фото: соцсети

Девушек завели в подвал, где активно пугали. Перед лицами махали бензопилами, а в какой-то момент одну из них заковали в цепи на стуле. Аниматор взял варежку, пропитанную горючим, и случайно пролил топливо из цистерны.

А когда все пошло не по плану и привязанная девушка загорелась, участники и аниматоры не могли открыть двери и пытались выбраться через зарешеченные окна. Пока одна из пострадавших пыталась вытащить горящую подругу, она отравилась угарным газом

Врачи пытались спасти обеих девушек, но безуспешно. Та, что была закована в цепи, скончалась от 100% ожогов тела, а ее подруга – от отравления угарным газом. Один из их спутников попал в реанимацию с серьезными ожогами.

После трагедии в квеструме стали появляться подробности. Оказалось, он работал с массовыми нарушениями, а девушка, которая погибла, спасая закованную подругу, женилась за несколько дней до гибели. Ее муж – пострадавший парень – пытался спасти всех. Но сам едва не угорел. Родные рассказывали, что он споткнулся о тело своей жены и вытащил ее на улицу. Но спасти пострадавшую уже не смогли.

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Сегодня суд вынес приговор ответственным в жутком ЧП двухлетней давности:

«Ленинский районный суд города Махачкалы вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и двух местных жителей», – говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.

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Трех подсудимых признали виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц».

Владельца квеструма приговорили к 5,5 года колонии общего режима. Одного из аниматоров к 3,5 года, а другого – к четырем годам колонии общего режима. При этом максимальное наказание по указанной статье – 10 лет колонии.

Кроме того, каждому из них запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией развлекательных мероприятий на два года.

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