19-летний житель Избербаша попался на серьезном нарушении ПДД. Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Свадьбы на Северном Кавказе обычно дело яркое, громкое и масштабное. О передвижении молодоженов часто известно всему городу – такие большие собираются кортежи. Для окружающих в такой ситуации велик соблазн присоединиться к общей радости. Но главное – сделать это безопасно для себя.

19-летний житель Избербаша это не учел и получил наказание. На видео с видеорегистратора парня он ехал навстречу свадебному кортежу. И то ли по зову традиций, то ли на собственном энтузиазме перегородил дорогу процессии.

Он остановился напротив первого автомобиля в ряду и отправил своего пассажира потребовать выкуп за открытие дороги. И, конечно, не забыть поздравить молодых.

Но подзаработать молодые люди не успели. В следующую секунду им навстречу выехала патрульная машина.

Жителя Дагестана задержали за выезд на встречку перед свадебным кортежем Видео: ГАИ Дагестана

«На месте правонарушения сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Избербаш установили личность нарушителя», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Дагестана.

В отношении молодого человека составили материалы за вождение без прав (штраф до 15 тысяч рублей) и выезд на встречную полосу (штраф 7 500 рублей). Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Водителей просят соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения. Автомобилистам напоминают, что опасное вождение может привести к тяжелым последствиям не только для них, но и для окружающих людей.

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