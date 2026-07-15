Валентина совмещает ведение бизнеса с уходом за пушистыми друзьями. Фото: предоставлено героиней публикации

Валентина просыпается в 6:20, чтобы накормить 22 голодные мордочки, совмещает это с юридическим бизнесом и тратит на своих питомцев огромные деньги. Жительница Буденновска приютила 17 кошек и пять собак – всех с улицы, сбитых, переломанных и брошенных. В интервью «КП-Северный Кавказ» она рассказала, зачем ей такое хозяйство, сколько это стоит и обижает ли ее пренебрежительное «кошатница» от друзей.

«Кто-то сбитый на дороге, кто-то маленький, кто-то несчастный»

Своим счастьем женщина считает здоровье питомцев. Фото: предоставлено героиней публикации

Жизнь дома у Валентины не утихает ни на секунду. Ранний подъем нужен для того, чтобы успеть покормить всех котов и собак, проверить, все ли они здоровы, и собраться на работу. Дома она – заботливая «мама», а за его пределами – владелица бизнеса и юрист.

«У нас территория полностью огорожена, – объясняет Валентина. – Наши животные никуда не выходят сугубо для их же безопасности. Машины, дураки, другие животные – сами понимаете».

Валентина не сможет точно назвать время, когда начала путь к такому большому хозяйству. Сколько себя помнит, в квартире были животные. Любовь ко всему живому ей привила мама. Когда ее семья жила в квартире – держали пару кошек и собаку – больше не позволяли условия. А когда построили частный дом, все изменилось.

«Кто-то сбитый на дороге, кто-то маленький, кто-то несчастный. Стали брать их себе. Поскольку в доме физически тоже невозможно всех разместить, построили домик для кошек. У собак свои вольеры».

Валентина и ее мать живут в частном доме. Фото: предоставлено героиней публикации

При этом женщина подчеркивает, что не содержит приют. Они с мамой не берут животных на передержку и не отдают никому тех, кого приютили. Каждый, кого подобрали, становится настоящей частью семьи:

«Для кого-то это кажется много. В магазине спрашивают: “У вас приют?”. Я привычно отвечаю: “Нет, у нас семья”. Бывают же люди многодетные, а мы “многокотные”», – шутит Валентина.

«Деньги немалые, но мы не жалеем»

Конечно, содержать такую ораву – удовольствие дорогое. Женщина не скрывает: каждая стерилизация стоит около пяти тысяч за одну особь, раз в год нужно провести вакцинацию и регулярно покупать противопаразитарные препараты.

«Тем более кошки-собаки – животные же мясоеды, то есть их там кашей и сухим кормом не накормишь. Кто-то у нас сугубо мясное любит. Кефирчики, творожочки для крепких костей, зубов и когтей. Деньги, честно говоря, немалые».

Для котов женщины построили отдельный домик. Фото: предоставлено героиней публикации

Если кто-то заболевает, траты растут в разы:

«Мы вообще ничего не жалеем. Сдадим все анализы, которые нам скажут, пройдем все обследования, купим лучшие аналоги. Бывали и операции».

Один из самых тяжелых случаев был во времена пандемии коронавируса. Тогда Валентина подобрала котенка. Он был маленький и весь «переломанный»: с одной стороны были сломаны обе лапки и травмирована мордочка.

«Отвезли в Пятигорск на обследование, сказали, нужно делать операции. Оставили в стационаре. Днями и ночами были на связи с ветеринарами. Они говорили, что котенок безнадежный – но поставили спицы в лапки, через время выпустили».

С того времени прошло шесть лет. Игривая кошечка стала одной из главных заводил в большой семье. Скачет на четырех лапах и приносит хозяйкам добычу с охоты – мышек и саранчу.

Другой кот – Василий – тоже два года назад едва не умер. В день России, 12 июня, Валентина проезжала на перекрестке и краем глаза заметила между машин котенка. Уже думала, что его раздавили, но все же остановилась. Оказалось, он полз под припаркованными машинами.

«Он еще ничего не понимал – просто шел. Ему не больше трех недель было, еще даже кушать не умел. Сейчас с ним все в порядке, это матерый красивый Василий», – тепло улыбается Валентина.

Коты Валентины не выходят за пределы двора - ради их же безопасности. Фото: предоставлено героиней публикации

«Каждый раз думаю: "хватит"»

Женщина признается: иногда корит себя за доброту и осознает всю ответственность. Но по-другому у нее никак не получается:

«Я каждый раз думаю: “хватит, ну куда?”. Но тем не менее бывают случаи, когда никак нельзя оставить животное. Приходится брать».

Собрать вместе кошачью семью удается только за едой. Фото: предоставлено героиней публикации

Конечно, Валентина видит сочувственные взгляды близких и старается лишний раз не рассказывать посторонним о своей «семье», чтобы избежать лекций о «женщине с 40 кошками».

«Я понимаю, может, где-то они и правы. Родственники и близкие говорят мне это из добрых намерений. Все-таки мы действительно жертвуем и финансово, и физически, и морально ради того, чтобы у них все было хорошо. Но по-другому не получается, меня так воспитали».

Более того, Валентина уверена, что если бы каждый взял с нее пример, в мире было бы намного меньше бездомных животных:

«И жаль, что маловато нас таких. В общем-то, если бы каждый взял себя по котёнку с улицы и стерилизовал его, то было бы всё прекрасно».

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