Кровавая драма разыгралась в селе Большая Джалга. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Ставрополью

Кровавая драма разыгралась в селе Большая Джалга на Ставрополье в ночь на 7 июля. 23-летний местный житель зарезал мать понравившейся ему девушки. Как позже парень расскажет на допросе, женщина попросила не приставать к ее дочери, и он решил пойти на преступление.

Тело убитой местной жительницы обнаружил ее супруг. Мужчина находился дома и случайно заметил в окне странное задымление, идущее из летней кухни. Когда он открыл дверь, перед ним предстала страшная картина: его жена лежала на полу в дыму с глубокими ранами в области головы.

На Ставрополье парень зарезал мать девушки, которая ему нравилась Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю

Когда на место приехала следственно-оперативная группа, выяснилось, убийца не только нанес женщине ножевые ранения, но и попытался скрыть следы, подпалив хозяйственную постройку.

Оперативникам потребовалось пять дней, чтобы выйти на след подозреваемого. 12 июля правоохранители задержали 23-летнего односельчанина погибшей.

Оперативникам потребовалось пять дней, чтобы выйти на след подозреваемого. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Ставрополью

По версии следствия, в тот роковой вечер между задержанным и женщиной произошел конфликт. Парень слишком навязчиво оказывал знаки внимания дочери убитой, что категорически не понравилось матери. Словесная перепалка быстро переросла в поножовщину.

На допросе молодой человек также рассказал, что после убийства он залез на чердак сарая во дворе убитой и прятался там. Вернулся домой только после того, как следователи уехали.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас с обвиняемым работают криминалисты.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

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