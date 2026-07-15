Льва засняли очевидцы и опубликовали видеозапись в соцсетях. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

На берегу Каспийского моря в Дагестане неизвестные выгуливали льва. Истощенное животное волочили по раскаленному песку, а также пытались бороться с ним. «Место таких хищников – дикая природа, в крайнем случае – специализированные зоопарки», – негодуют местные жители и требуют ответственные органы разобраться в ситуации.

Инцидент произошел на днях. Льва засняли очевидцы и опубликовали видеозапись в соцсетях. Предположительно, хищника заметили на пляже «Наука» в Каспийске:

«Это то самое место, куда приходят девушки, чтобы найти себе жениха, а мужчины ищут "добычу". Но судя по всему, у мужчин шансов мало. Зверь покорил сердца женщин», – пишут пользователи.

По словам очевидцев, состояние льва оставляет желать лучшего. Хищника явно содержат в неподходящих условиях – животное слабое, уставшее, оголодавшее и худое. А те, кто его привели, еще и пытались с ним бороться в сильную жару и водили на поводке между лежаками, как домашнюю собаку.

На пляже в Каспийске очевидцы засняли льва на поводке Видео: соцсети

«Когда уже уголовную ответственность введут за издевательство?»;

«Какой-то потрепанный львенок. Его надо отправить в свою зону обитания, а не на море людей в недоумение ставить. Я в шоке от тех, кто пытается понтоваться дикими животными»;

«Хозяин привез его туда, чтобы привлечь к себе внимание или что?»;

«Мучают его. За ним хороший уход нужен. Документов на него тоже наверняка никто не имеет».

Люди просят компетентные органы вмешаться. Следует проверить, насколько законно нахождение хищника на пляже, соответствуют ли его условия проживания нормам и есть ли у хозяев необходимые разрешения на его содержание.

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