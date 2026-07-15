«Рыба, как и женщина, постоянно меняется»: ставропольцам рассказали, где и на что лучше всего клюет

Женщины все чаще приходят в рыболовный спорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье выбор водоемов для рыбаков на любой вкус: от бесплатных общедоступных до частных с трофейной рыбой. О том, где ловить, что клюет и как из любителя перерасти в спортсмена, в эфире радио «Комсомольская правда – Ставрополь» (105.7 FM) рассказал президент Ставропольской федерации рыболовного спорта Евгений Тациев.

Куда ехать?

Водоемов в крае много – вокруг Ставрополя, в Невинномысске, Михайловске. Есть реки и озера с бесплатной ловлей, но важно помнить о запретных зонах: они обозначены табличками, предупреждающими, что за 500 метров нельзя подъезжать к объектам. За нарушение – штраф.

На платных водоемах есть шанс поймать крупную рыбу (карпа, амура, форель) весом до нескольких десятков килограммов. На бесплатных таких экземпляров, как правило, не водится. Каждый выбирает направление под себя: спиннинг на хищника, фидер (ловля со специальным удилищем для больших дистанций и глубины), карпфишинг по принципу «поймал-отпустил»:

«Это нужно, чтобы сохранить поголовье. Рыба растет, дает потомство, и можно заново приезжать и ловить».

Кстати, строгих норм вылова по весу в регионе нет. На платных водоемах обычно действует такое правило: заплатил за объем, а сверх нормы – доплата за каждый килограмм.

Что клюет?

Весна, лето, осень – сезоны активности карася, сазана, окуня, карпа, форели. Сейчас – оптимальное время для рыбалки. Погодные перепады тоже бывают, но в целом рыба ловится хорошо. Вот только форель капризничает.

«У нее аппетит меняется в течение дня: утром она идет на одни приманки, днем – на другие. Приходится экспериментировать с цветами и размерами. Рыба, как и женщина, постоянно меняется, и это делает процесс интереснее», – поделился Евгений Тациев.

Закон превыше всего

За рыбалку в неположенном месте грозит административное наказание. Сотрудники полиции могут выписать штраф и конфисковать снасти, а если использовалась лодка в запретной зоне – и ее.

Если вы заметили браконьера с сетями или электроудочкой (это уже уголовное преступление), сообщите в полицию.

Как из любителя стать спортсменом

Евгений Тациев говорит, что все начинается с желания. Когда рыболов чувствует, что на привычном водоеме он уже достиг определенного уровня, можно попробовать силы на соревнованиях в разных дисциплинах. Узнать про них больше можно на сайте и в соцсетях краевой Федерации. Кстати, в крае уже более 20 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса по рыбной ловле:

«Приехать можно со своими снастями, ничего специально закупать не нужно. После первого участия, особенно если удалось занять призовое место, человек загорается, включается азарт побеждать».

Главное отличие спортсмена от любителя не в снастях, а в подходе. Профессионал ловит в любую погоду, он должен показать максимальный результат за определенное время в ограниченном пространстве». Такой человек умеет быстро менять тактику и находить ключик к рыбе там, где у других не клюет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Интересное наблюдение – рыболовный спорт на Ставрополье молодеет. А еще приходит все больше девушек, на фестивали приезжают целыми семьями и ребята иногда даже превосходят взрослых.