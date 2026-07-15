Данил и Светлана Лежапековы вместе уже два года. Фото: стоп-кадр Первого канала

Общие интересы, увлечения, работа, жизненные ориентиры. Казалось бы, идеальный тандем возлюбленных должен строиться именно на этих нескольких условиях. Но есть еще один важный критерий, на который многие полагаются при выборе партнера, – возраст.

В современном обществе все чаще можно встретить пары, где один из партнеров значительно старше другого. Одна из таких семей живет на Ставрополье. Данил и Светлана Лежапековы вместе уже два года, при этом муж младше жены на 25 лет. Супруги приехали на федеральное шоу и рассказали, как им живется с такой разницей в возрасте, как к их союзу отнеслись близкие и чувствуют ли они осуждение со стороны общества.

Данилу 20 лет, супруге – 45. Фото: стоп-кадр Первого канала

Данилу 20 лет, супруге – 45. Познакомились они два года назад в любительском спортивном клубе велогонщиков и стали вместе выезжать по окрестностям Ставрополя.

«Сначала общались в дружеском формате, состояли в спортивном комьюнити, и нам просто было приятно общаться на одном языке, а после вспыхнула искра – встретились два заботливых человека», – рассказал в эфире шоу «Пусть говорят» Данил.

Когда пара объявила, что теперь они вместе, родные отреагировали двойственно. Родители Светланы хорошо отнеслись к их союзу, каждое воскресенье они собираются все вместе за семейным столом. А вот в ситуации с мамой Данила все несколько сложней. Женщина брак сына не одобрила – она категорически против их отношений, поэтому с сыном они не общаются.

Бабушка Данила возрастную невестку сначала тоже не приняла. Даже пыталась повлиять на него с помощью друзей, но парень был категоричен – влюбился и все. Альтернативные варианты даже рассматривать не планировал.

Бабушка Данила возрастную невестку сначала тоже не приняла. Фото: соцсети Светланы Лежапековой

На вопрос ведущего, не было ли ощущения у Данила, что он просто не нагулялся и поторопился с решением, молодой человек ответил:

«Нет, я тогда понял, что я уже готов к серьезности. До этого у меня была девушка старше меня на 10 лет, и у нас не сложились отношения как раз из-за ее несерьезности. А я человек спорта, привык ко всему относиться слаженно и серьезно».

Когда в зал вошла супруга Данила Светлана, зал начал тихо перешептываться: «Она подпитывается его кровью!». Женщина, не растерявшись, призналась: «Да, подпитываюсь! Только не кровью, а энергией. Я – его, он – моей».

Светлана рассказала, что ее дети (две девочки, одна из которых ровесница супруга) отнеслись к избраннику мамы положительно. Никаких проблем в их семье из-за этого не возникло.

Гостья студии, клинический психолог Ольга Коротина, задалась вопросом, который для многих висел на поверхности: не перенесла ли Светлана свое желание иметь сына на Данила?

Светлана рассказала, что ее дети отнеслись к избраннику мамы положительно. Фото: предоставлено «КП»

«Вы можете мне не верить, – отвечает Светлана, – но никакого переноса никогда не было. Это он вцепился в меня изначально, а я его отталкивала всячески».

Разговоры о будущем пара не заводит. Какая разница, что будет, когда Светлане исполнится 60, а Данилу только стукнет 35? Ведь жить нужно настоящим, признаются супруги. Этот вопрос их заботит в самой меньшей степени.

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