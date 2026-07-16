В Ингушетии установили обстоятельства убийства, совершенного несколько веков назад Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии, в государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова, специалисты продолжают изучать средневековый текстиль, обнаруженный в башенном комплексе «Гирети». Исследование одной из самых значимых находок – женского курхарса, позволило установить трагические обстоятельства гибели его владелицы.

Как рассказали в школе каменщиков-реставраторов «Наследие», в мае археологи передали ингушскому музею 40 фрагментов текстиля, найденных в фамильном склепе башенного комплекса. Среди найденных артефактов был курхарс – традиционный головной убор средневековых ингушских женщин.

Археологи продолжают работу в башенном комплексе. Фото: школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

Уникальную находку планировали полностью отреставрировать, но после тщательного изучения ученые приняли решение головной убор законсервировать. Таким образом ученые хотят сохранить исторические свидетельства на ткани.

«На головном уборе были обнаружены два параллельных отверстия, а на ткани – следы крови. Анализ показал, что девушка, вероятно, погибла от удара копьем, нанесенного сверху вниз. По характеру повреждений специалисты предполагают, что нападавший находился верхом, а девушка – пешей. После ранения она упала на левый бок, из-за чего кровь пропитала все элементы головного убора», – говорят реставраторы музея.

Специалисты отмечают, что подобные находки представляют не только материальную ценность, но и как уникальные исторические источники, позволяющие восстановить события многовековой давности.

Впервые о курхарсе в письменных источниках упоминается в первой половине 17 века. Русские послы, направляясь в Грузию через Ингушетию, рапортовали царю: «женщины носят на головах что роги в пол-аршина».

Курхарс был парадным и очень дорогим головным убором, стоил он, в зависимости от материала, от пяти до 15 коров. Основа дорогих курхарсов состояла из войлока и пропитывалась специальным растительным клеем, который, как выяснилось, может держать форму не одно столетие.

Владелица шапки была убита. Фото: школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

Головные уборы покрывали дорогими тканями: парчой, атласом, шелком. Те, которые попроще, – местными холщовыми тканями, выкрашенными в пурпурные, коричневые и терракотовые цвета.

Затылочную часть курхарса декорировали вышивкой, куском тисненой кожи, или вставкой из другой материи, а снизу свисал вышитый кусок ткани.

На лобную часть крепили украшение с изображением солнца, а по бокам красивые ленты. Часто курхарсы украшали височными кольцами и цепочками из серебра.

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