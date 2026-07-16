Местные жители жалуются на разлив реки Абазинка. Фото: соцсети очевидцев

Стихия обрушилась на Карачаево-Черкесию. С 14 по 16 июля ливни, сильный ветер и град испытывали республиканскую столицу. Местные жители жалуются на затопленные улицы, подвалы и дворы из-за разлива реки.

Так, люди рассказывают, что из-за большого количества осадков из берегов вышла река Абазинка. Ее уровень поднялся до критических отметок. Жители разных районов сообщают о воде, которая разливается прямо по улицам.

Вода по колено зашла в некоторые дворы, унося мебель и все, что было на улице. Кроме того, некоторые сообщают о подтоплениях – их подвалы полностью залиты. Местные власти отреагировали на жалобы и заявили, что исправляют ситуацию.

«В настоящее время ведется расчистка русел рек и дренажных систем, а также установка обходных дренажных систем», – говорится в сообщении мэрии Черкесска.

Вода зашла во дворы, затопила подвалы. Фото: мэрия Черкесска/соцсети очевидцев

По словам пресс-службы администрации города, все силы экстренных служб брошены на то, чтобы убрать воду. На самых сложных участках работают специалисты дорожных предприятий, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также коммунальные службы.

Сообщается, к расчистным работам привлекли сторонние организации. Они задействуют всю необходимую технику для стабилизации обстановки.

Особое внимание уделяют микрорайонам, которые пострадали из-за близости к реке Абазинке. Среди них улицы Абазинская, Славянская, Гогуева, переулок Речной и другие. Ситуацию контролирует руководство города.

По факту ЧП начала проверку прокуратура КЧР:

«Ситуация по принятию необходимых мер к устранению последствий подтопления и соблюдение прав граждан находится на контроле прокуратуры города Черкесска», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пострадавшим от стихии людям напоминают, что они могут обратиться на «Горячую линию» Управления ЖКХ: 8(8782) 20-31-50. В экстренных случаях стоит звонить по номеру 112.

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