«Она вышла из роддома как из комнаты пыток»: семья погибшей в Железноводске роженицы просит Бастрыкина разобраться в трагедии

Родственники считают, что смерть роженицы произошла при очень странных обстоятельствах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья 37-летней Марии, погибшей при родах в Железноводском перинатальном центре вместе с новорожденным ребенком, требует от следователей более тщательного расследования. Родственники считают, что смерть роженицы произошла при очень странных обстоятельствах и в официальной версии медиков об есть множество несостыковок. Мать женщины во второй раз обратилась за помощью к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.

«Такое ощущение, что она ползла»

Трагедия произошла в ночь на 25 июля 2025 года. Ближе к полуночи у Марии начались тянущие боли внизу живота, и приблизительно через час супруги приехали в роддом. Позже Денис, муж роженицы, будет вспоминать, что всю дорогу он испытывал необъяснимую тревогу, а жена шутила и успокаивала его.

Последнее сообщение Мария написала мужу около двух часов ночи. Сообщила, что ей сделали КТГ. После этого на связь женщина больше не выходила.

Ближе к семи часам утра Денису позвонили и сообщили страшную новость – ни жену, ни ребенка спасти не удалось.

Врачи назвали официальную причину смерти – эмболия околоплодными водами. Редкое, но критическое акушерское осложнение, при котором амниотическая жидкость и ее компоненты попадают в системный кровоток матери. Это вызывает тяжелую анафилактоидную реакцию, острую сердечно-легочную недостаточность и массивное нарушение свертываемости крови. Такое состояние встречается в 1-8 случаях на 10000 родов и в 84-87% случаев приводит к смерти матери и ребенка.

По словам медиков, смерть наступила мгновенно – шансов спасти женщину не было. Но мать погибшей в своем видеообращении к главе СКР рассказала, что эта версия вызывает уйму противоречий, потому что на теле дочери семья обнаружили травмы, несоответствующие заключению:

Патологоанатомическое вскрытие родственники получили с огромным трудом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

«У нее на голове огромная лобно-височно-лобная гематома с деформацией черепа. У нее огромный синяк под носом слева. У нее рассечен слева подбородок. На бедре справа у нее огромный кровоподтек. Ручки у нее были все в синяках. Фаланги пальцев и ногти расчесаны. Такое ощущение, что она как будто откуда-то ползла».

На эту нестыковку у врачей нашелся ответ – женщина якобы поскользнулась в туалете с санитаркой и получила «небольшую шишку». Только родственников Марии эта версия не удовлетворила. Они уверены, что на ее теле – следы долгой агонии, а не случайного падения.

Семья предполагает, что после прокола пузыря и отхождения вод Марию могли оставить без присмотра. В поисках помощи она могла выйти на лестницу или в коридор, упасть, потерять сознание и пролежать там много времени. Падение спровоцировало эмболию или усугубило ее состояние.

«Дело явно затягивают»

На следующий день после смерти роженицы, 26 июля, сотрудник морга вышел к семье Марии «категорически настроенный на негатив» и потребовал как можно скорее забрать тела матери и ребенка, отказавшись показывать их родным. Родные подозревают, что за этой спешкой скрывалось желание скрыть страшные следы на теле женщины.

Дальше проблем в деле стало еще больше. Патологоанатомическое вскрытие родственники получили с огромным трудом – только 24 февраля 2026 года, спустя семь месяцев после трагедии, хотя документ датирован 14 августа 2025. Дело направляли на независимую экспертизу, но в октябре ее почему-то приостановили, ссылаясь на то, что семья передала не все необходимые бумаги.

«Нам понадобилось четыре месяца борьбы, чтобы документы наконец-то были довезены. Экспертизу возобновили только в феврале месяце. А получили мы ее в апреле. Мы делаем вывод, что дело умышленно затягивается, чтобы виновные не понесли наказание», – рассказывает мама погибшей.

По факту гибели Марии и ее сына возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК доложить о ходе расследования. Семья просит взять дело под его личный контроль, чтобы дать оценку работе следственной группы в Железноводске, которую они обвиняют в затягивании процесса.

«Опасаемся, что истечет срок давности привлечения лиц к уголовной ответственности. Я еще раз к вам обращаюсь: пожалуйста, найдите виновных. Почему моя дочь из роддома вышла как из комнаты пыток? Она этого не заслужила. Надеемся на ваше понимание».

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