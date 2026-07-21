Пять квартир за 18 млн рублей: экс-мэра Каспийска задержали по делу о взятках в Дагестане

Экс-чиновник помог в введении в эксплуатацию незаконного дома. Фото: скриншот видео СУ СКР по Дагестану

Бывшего мэра Каспийска задержали за взятки. По предварительным данным, он нелегально разжился пятью квартирами с апреля по май 2023 года.

Как выяснили следователи, экс-чиновник вступил в сговор с начальником отдела муниципального контроля администрации города. Решался злободневный вопрос для Дагестана: застройщик хотел получить разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который построили с нарушением требований. Он не соответствовал стандартам разрешительной документации и отличался от изначального проекта.

Бывшего главу Каспийска задержали по делу о получении взятки Видео: Следственный комитет России

За то, чтобы получить разрешение на ввод многоэтажки в эксплуатацию, мэру предложили пять квартир на 18 млн рублей, говорится в материалах дела. Чтобы скрыть факт взятки, их переписали на доверенных лиц.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД и УФСБ по Дагестану собрали материалы в отношении экс-чиновника и передали их в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Статья предусматривает до 15 лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

«Ранее по данному факту были возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела муниципального контроля администрации города и директора коммерческой организации», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следователи продолжают закреплять доказательства и устанавливать обстоятельства преступления.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru