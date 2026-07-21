Ставропольцам рассказали, как бороться с вредителями в малине и смородине. Фото: Россельхозцентр СК

Лето в разгаре! Ягодные кустарники начали массово радовать урожаем. И вдруг в вашем саду, без видимой причины, начали сохнуть ветки смородины или малины. Не спешите винить в этом болезни или жаркую погоду – возможно, на кустах поселилась бабочка стеклянница. Заметить этого вредителя нелегко: личинки живут внутри побегов и незаметно годами губят растения.

«Назвали их так неслучайно: крылья вредителей выглядят прозрачными, будто стеклянными. Чаще всего садам досаждают два вида стеклянниц: смородиновая – с оранжевой каймой на передних крыльях и малиновая – края их крылья покрыты коричневато-золотистыми чешуйками. Первая повреждает смородину и крыжовник, вторая вредит малине и ежевике», – говорит начальник отдела по защите растений Ставропольского филиала Россельхозцентра Наталья Лучко.

Как рассказала специалист, для сада опасны не сами бабочки, а их гусеницы. Это они забираются внутрь побегов, а иногда и в корни растений, и прогрызают в них ходы.

Для сада опасны не сами бабочки, а их гусеницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Признаки, что в саду завелась стеклянница

К сожалению, чаще всего вредителя замечают, когда гусеницы успели нанести вред растению. Но есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:

– Растение начинает отставать в росте: некоторые ветки растут заметно слабее остальных, листья на них мельчают;

– В жаркую погоду молодой прирост на пораженной ветке вянет, хотя на здоровых кустах он упругий;

– Ветви начинают сохнуть без причины;

– Если срезать подозрительный побег, внутри можно увидеть ход – это самый верный признак питания гусеницы стеклянницы.

Если не бороться со стеклянницей, куст может погибнуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все средства хороши

Если не бороться со стеклянницей, куст может погибнуть. Поэтому:

– Обрежьте пораженные ветки до здоровой ткани. Это главный и самый надежный способ остановить распространение вредителя при слабом поражении. Обрезки не оставляйте на участке – в них могут оставаться личинки – сожгите их;

– Используйте системные инсектициды. Они проникают в ткани растения и гусеница погибает. Обработки проводят до цветения и после сбора урожая. При применении инсектицидов строго следуйте инструкции. Не забывайте, что обработка пестицидами созревших ягод недопустима. Важно соблюсти временной интервал до сбора урожая;

– Хорошо работают феромонные ловушки и простые приманки. Например, забродившее варенье с ложкой растительного масла: бабочки садятся на поверхность и не могут выбраться;

– Привлекайте помощников. Птицы и полезные насекомые тоже охотятся на стеклянницу. Чтобы помочь им, высаживайте в саду медоносные растения и не уничтожайте естественных врагов вредителей;

– Вносите удобрения для восстановления здоровья куста и роста новых здоровых побегов.

А вот народные средства в борьбе с уже проникшими внутрь личинками малоэффективны!

Легче предотвратить, чем бороться

Расскажем простые меры профилактики:

Легче предотвратить появление вредителя, чем бороться с ним Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Тщательно рыхлите прикорневую зону кустов малины и смородины. Сверху выкладывайте слой мульчи, в состав которой можно добавить репелленты – сухую горчицу, жгучий перец или луковую шелуху;

– Регулярно осматривайте растения. Лучше заметить одну слабую ветку сейчас, чем потерять целый куст через год;

– Каждый год обрезайте самые старые стебли, чтобы освободить место для нового роста;

– Обрабатывайте повреждения коры. Трещины, срезы и ранки – это «входные ворота» для бабочек: именно туда они любят откладывать яйца. Замазывайте раны садовым варом;

– Опрыскивайте кусты после цветения настоями с резким запахом, они отпугнут бабочек. Подойдут настои полыни, пижмы, цитрусовых корок, чеснока, лука;

– Высаживайте рядом сильнопахнущие растения – календулу, бархатцы, мяту, мелиссу и другие.

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