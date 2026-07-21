Поводом для убийства стали рассказы 12-летнего школьника. Фото: архив семьи

В Пятигорске суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 20-летнего Егора Черемыслова. Троим подросткам, жестоко расправившимся с парнем прямо в парке курортного города, дали чуть больше половины запрашиваемого прокурором срока.

Сколько получили убийцы Егора из Пятигорска

Дольше всех сидеть будет один парень – ему дали пять лет колонии. Еще двое получили по 4,5 года. Но выйдут они гораздо раньше – суд учел время пребывания в СИЗО (день в изоляторе считается за полтора по их статьям). Как рассказала мама погибшего парня Оксана Баробина в разговоре с «КП-Северный Кавказ», это нельзя назвать наказанием за их преступление.

Как погиб 20-летний парень в Пятигорске

Напомним, согласно материалам следствия, толпа подростков подкараулила Егора и избила его до смерти. Младшему из них – 12 лет, в силу возраста его не могли задержать и, соответственно, наказания он избежал. Еще троим – от 14 до 17 лет. Всех их отправят в воспитательную колонию.

На следственном эксперименте подростки показали, что делали с Егором в тот роковой день. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Почти полтора года мать убитого Егора ждала приговор. Но когда услышала решение суда, пришла в ужас. Двоих участников нападения приговорили к 4 годам и 6 месяцам, еще одного – к пяти годам воспитательной колонии. И это вместо запрашиваемых девяти лет.

Реакция мамы на приговор

«Они должны понести наказание. Мало того, что судья вынес такой мягкий приговор, так он еще и поменял им статью. Он убрал статью "Хулиганство" – это как? Они в общественном месте находились, там, где ходят женщины, дети, пенсионеры», – возмущается мать Егора.

Недовольна женщина и тем, что часть 2 статьи 105 УК РФ поменяли на 111 УК РФ – то есть это не «Убийство группой лиц», а «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», – говорится в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

Кроме того, Оксана отказали в удовлетворении иска о возмещении морального вреда. Она требовала компенсацию в размере четырех миллионов рублей – по миллиону с каждого фигуранта дела.

Место убийства 20-летнего парня, по злой иронии, находится рядом с одним из отделов местной полиции Фото: Татьяна ГУЩИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Я подавала этот иск не ради денег – дело в том, что пока они его не выплатят, они не смогут рассчитывать на УДО».

На момент суда каждый из подростков провел в СИЗО по полтора года – получается, около двух лет из их срока можно вычесть. Мать переживает, что из-за этого они смогут сразу выйти из колонии, не отбывая наказание.

«Не представляю, как я смогу увидеть эти лица на улице города...» – признается Оксана.

Как рассказал «Комсомолке» адвокат Оксаны Михаил Роганов, семья планирует обжаловать приговор:

«Сейчас в течение 15 дней получим копию приговора и будем подавать апелляцию. Разбирательства будут длиться еще не меньше месяца, но шансы оспорить приговор еще есть».

Апелляционную жалобу отправят в Ставрополь, и другой судья примется за рассмотрение. Адвокат и мать убитого Егора надеются добиться справедливости и ужесточить наказание.

Напомним, по делу об убийстве Егора проходят три подростка. Самый младший из них, 15-летний школьник, по версии следствия, своими руками задушил парня. Он же единственный, кто признавал свою вину на судах. Еще двое – 17-летние студент и школьник – все отрицали. На последних судах все отказались признаваться в совершении преступления. Но им все равно вынесли приговор.

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