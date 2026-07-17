Без газа останутся 11 округов Ставрополья на следующей неделе Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На следующей неделе в 11 округах Ставропольского края временно приостановят подачу газа. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, ограничение связано с планово-профилактическими работами и будет продолжаться от нескольких часов до суток. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, когда и где будет не будет газа.

Минераловодский округ

- 21.07.2026 с 8:00 до 17:00 часов – село Нагутское, село Нижняя Александровка, хутор Перевальный, хутор Лысогорский, хутор Любительский.

Новоалександровский округ

- 22.07.2026 с 9:00 до 15:00 часов – станица Расшеватская.

Петровский округ

- 23.07.2026 с 7:00 до 7:00 24.07.2026 – село Николина Балка, село Шведино, поселок Маяк, поселок Прикалаусский, хутор Вознесенский.

Ипатовский округ

- 23.07.2026 с 7:00 до 7:00 24.07.2026 – село Крестьянское, хутор Веселый, хутор Мелиорация, аул Нижний Барханчак, аул Юсуп-Кулакский, аул Малый Барханчак, аул Верхний Барханчак.

- 28.07.2026 с 7:00 до 7:00 29.07.2026 –поселок Правокугультинский.

Предгорный округ

- 23.07.2026 с 9:00 до 17:00 – село Новоблагодарное, хутор Верблюдогорка, хутор Калаборка, хутор Порт-Артур.

Городской округ Железноводск

- 28.07.2026 с 4:30 до 19:00 – поселок Иноземцево, поселок Капельница, Лермонтовский разъезд.

Туркменский округ

- 28.07.2026 с 7:00 до 7:00 29.07.2026 – село Кендже-Кулак, поселок Новорагулинский, поселок Красный Маныч, поселок Голубиный, аул Сабан-Антуста.

- 30.07.2026 с 7:00 до 7:00 31.07.2026 – поселок Таврический, аул Куликовы Копани.

Благодарненский округ

- 28.07.2026 с 7:00 до 7:00 29.07.2026 – село Каменная Балка, село Степное, аул Эдельбай.

- 30.07.2026 с 7:00 до 7:00 31.07.2026 – село Мирное.

Андроповский округ

- 29.07.2026 с 8:00 до 8:00 30.07.2026 – село Султан, село Солуно-Дмитриевское, село Крымгиреевское, хутор Николаевский, хутор Верхний Калаус, хутор Кунаковский.

Красногвардейский округ

- 29.07.2026 с 8:00 до 8:00 31.07.2026 – село Дмитриевское, село Покровское, село Красногвардейское, село Преградное, поселок Зерновой, поселок Новомирненский, поселок Озерки, поселок Медвеженский.

Изобильненский округ

- 29.07.2026 с 9:00 до 15:00 – село Подлужное, село Московское.

После завершения всех профилактических работ газоснабжение для жителей Ставрополья вернут в штатном режиме.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru