Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
На следующей неделе в 11 округах Ставропольского края временно приостановят подачу газа. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, ограничение связано с планово-профилактическими работами и будет продолжаться от нескольких часов до суток. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, когда и где будет не будет газа.
Минераловодский округ
- 21.07.2026 с 8:00 до 17:00 часов – село Нагутское, село Нижняя Александровка, хутор Перевальный, хутор Лысогорский, хутор Любительский.
Новоалександровский округ
- 22.07.2026 с 9:00 до 15:00 часов – станица Расшеватская.
Петровский округ
- 23.07.2026 с 7:00 до 7:00 24.07.2026 – село Николина Балка, село Шведино, поселок Маяк, поселок Прикалаусский, хутор Вознесенский.
Ипатовский округ
- 23.07.2026 с 7:00 до 7:00 24.07.2026 – село Крестьянское, хутор Веселый, хутор Мелиорация, аул Нижний Барханчак, аул Юсуп-Кулакский, аул Малый Барханчак, аул Верхний Барханчак.
- 28.07.2026 с 7:00 до 7:00 29.07.2026 –поселок Правокугультинский.
Предгорный округ
- 23.07.2026 с 9:00 до 17:00 – село Новоблагодарное, хутор Верблюдогорка, хутор Калаборка, хутор Порт-Артур.
Городской округ Железноводск
- 28.07.2026 с 4:30 до 19:00 – поселок Иноземцево, поселок Капельница, Лермонтовский разъезд.
Туркменский округ
- 28.07.2026 с 7:00 до 7:00 29.07.2026 – село Кендже-Кулак, поселок Новорагулинский, поселок Красный Маныч, поселок Голубиный, аул Сабан-Антуста.
- 30.07.2026 с 7:00 до 7:00 31.07.2026 – поселок Таврический, аул Куликовы Копани.
Благодарненский округ
- 28.07.2026 с 7:00 до 7:00 29.07.2026 – село Каменная Балка, село Степное, аул Эдельбай.
- 30.07.2026 с 7:00 до 7:00 31.07.2026 – село Мирное.
Андроповский округ
- 29.07.2026 с 8:00 до 8:00 30.07.2026 – село Султан, село Солуно-Дмитриевское, село Крымгиреевское, хутор Николаевский, хутор Верхний Калаус, хутор Кунаковский.
Красногвардейский округ
- 29.07.2026 с 8:00 до 8:00 31.07.2026 – село Дмитриевское, село Покровское, село Красногвардейское, село Преградное, поселок Зерновой, поселок Новомирненский, поселок Озерки, поселок Медвеженский.
Изобильненский округ
- 29.07.2026 с 9:00 до 15:00 – село Подлужное, село Московское.
После завершения всех профилактических работ газоснабжение для жителей Ставрополья вернут в штатном режиме.
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