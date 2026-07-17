Почти 100 улиц останутся без воды в Кисловодске из-за работ на Эшкаконском водохранилище Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Кисловодске 21 июля без воды останутся 98 улиц, поселок и почти 7,8 тысячи абонентов. Ограничения введут для замены гидрозадвижки на трубе диаметром 500 миллиметров на Эшкаконском водохранилище. Воду отключат с 8:00 и до тех пор, пока работы не завершат. Сколько это продлится – власти не говорят даже примерно.

Где в Кисловодске не будет воды 21 июля 2026 года

- улицы Марцинкевича, Жмакина, Боргустанская, Красивая, Белинского, Челюскинцев, Ленинградская, Грозненская, У. Алиева, Г. Медиков 50-54, А. Губина 32-56, Матросова, переулки Зашкольный, Ракитной горы;

- переулок Школьный, улицы Короткая, Школьная, Железнодорожная, переулки Дачный, Энгельса, Фоменко, Романенко, Дводненко, Гоголя, Толстого, Калинина, Восточная, Кирова;

- поселок Белореченский, улица Седлогорская, переулки Мартовский, Конечный, Седлогорский, улицы Целинная, Октябрьская, Дальневосточная, Хасановская, Орлиная, Аджарская, Кисловодская, Свердлова, Пятигорская, Гайдара, Веселая, Садово-Виноградная, Вашкевича, Революции, Щербакова, Котовского, Минеральная, Красногвардейская, Зеленая, Тимирязева, Коммунальная, 8 Марта, Орджоникидзе, Белореченская, переулок Сенной, Анджиевского, Осипенко, переулок Зеркальный, Набережная, Нижне-Пограничная, Меньжинского, Украинская.

- улицы Короткая, Добролюбова, Войкова, переулки Краснофлотский, Транспортный, Крымский, улицы Декабристов, Астраханский, Делегатская, Дзержинского.

Эшкаконское водохранилище – главный питьевой источник для города-курорта. Фото: соцсети Евгения Моисеева

- улицы Победы, Главная, Артиллерийская, Седова, Кремушинская, Подкумская, переулок Казачий, Полтавская, Станичная, Белорусская, Терская, Редутная, Крепостная, Шмидта, Пешеходная, Щорса, Чайковского, Маяковского, Западная, Узбекистанская, Ессентукская, Долгорукого, Окопная, Стародубовская.

Всего под ограничение попали 7790 абонентов. На время отключения для абонентов будут поставлять воду в автоцистернах. Для получения надо оставить заявку местному водоканалу по номеру телефона: 8(87937) 6-21-10.

Ранее в Кисловодске уже отключали воду из-за проблем на Эшкаконском водохранилище. Тогда причиной стало его обмеление, из-за чего власти подавали ресурс по графику и ждали, пока осадки снова наполнят водоем.

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