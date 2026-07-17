Трогательная свадьба состоялась в Хасавюрте. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

В Дагестане произошла трогательная история любви. Местный житель Аликаджи Шапиев женился на девушке Амине, которая не может ходить и передвигается исключительно на инвалидной коляске. Свою возлюбленную мужчина носит на руках.

Видео с праздничного торжества появилось в социальных сетях. Как пишут пользователи, свадьбу молодожёны играли в Хасавюрте. Судя по опубликованным кадрам, гостей было много – как и положено на Кавказе.

Свадьба в Дагестане, где жених носит невесту на руках, тронула тысячи людей Видео: соцсети

Платье Амине шили по индивидуальному заказу – с учетом ее параметров. Портниха приезжала домой к девушке, чтобы провети примерку: подбирала материала, обговаривала детали и особенности пошива.

Чем именно больна невеста, неизвестно. Сообщается, что Амина не ходит с рождения. Но это не остановило её избранника – физические ограничения будущей супруги не стали помехой для его чувств.

Громкое торжество стало одним из самых обсуждаемых событий республики. Люди восхищаются искренностью этой истории и радуются за пару:

«Неужели есть ещё такие мужчины? Пусть Аллах ему всё воздаст, пусть пара будет счастлива»;

«Спасибо, я нарыдалась. Дай бог им счастья и долгих лет жизни!»;

«Так поступают только настоящие мужчины! А в Дагестане добрых сердцем людей очень и очень много».

Некоторые пользователи уверены: каждый мужчина обязан носить свою женщину на руках.

«Эта история – настоящий шедевр для современного мира. Счастья молодым и большой красивой любви! Но неужели, чтобы мужчины носили женщин на руках, нужно быть на инвалидной коляске? А слабо носить на руках свою женщину, которая передвигается на обеих ногах? Сколько таких?».

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