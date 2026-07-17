«Кого хоронить буду?»: неизвестный расстрелял людей из газового пистолета в очереди за чебуреками в Ставрополе

Ссора в очереди к киоску закончилась стрельбой из газового пистолета. Фото: стоп-кадр видео с камер видеонаблюдения

«Кого хоронить буду?» – спросил незнакомец у мужчины, который сделал ему замечание в очереди. А через минуту вернулся с пистолетом и выстрелил. Сообщается о троих пострадавших – 37-летнем Сергее [имя изменено – Прим.] и двух девушках. Историю «КП-Северный Кавказ» рассказали пострадавшие.

Дело было у ларька на улице 50 лет ВЛКСМ. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как у киоска собралась небольшая очередь – кто за чебуреками, кто за пирожками. В какой-то момент к прилавку подошел нетвердо стоящий на ногах незнакомец и в обход очереди стал делать заказ.

«Я говорю: мужик, тут как бы очередь. Он на меня посмотрел, говорит, типа, остынь», – рассказывает Сергей.

А дальше от мужчины прозвучала фраза, которая намного уместнее была бы в вестерне или боевике, но никак не в очереди за чебуреками:

«Как тебя зовут? Хочу знать, кого хоронить буду», – цитирует собеседник редакции незнакомца.

Сложив «добычу» в пакет, мужчина уже собрался уходить. Но отойдя на пару шагов от ларька, все же развернулся, достал из кармана пистолет и направил его в лицо оставшемуся в очереди Сергею.

Оказалось, это было оружие для самообороны. Слезоточивый состав попал в глаза и на лицо мужчины и двух женщин, после чего стрелявший скрылся.

Пострадавшие обратились к стоящим неподалеку сотрудникам ППС. Они пытались найти дебошира по горячим следам, но любитель чебуреков как испарился. А пострадавшие поспешили в больницу. Спутнице Сергея поставили диагноз: химический ожог конъюнктивы обоих глаз 1 степени, а ему самому – еще и ожог роговицы.

«В настоящее время участковыми уполномоченными Отдела полиции №3 УМВД России по городу Ставрополю проводится проверка», – сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Сотрудники полиции изучают видеозаписи с камер наблюдения, а также опрашивают свидетелей инцидента. По итогу на «чебуречного воина» могут возбудить уголовное дело.

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