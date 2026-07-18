Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП
Лето – пик для вегетации винограда. Но тепло и солнце приносит и главные угрозы – лозу могут атаковать болезни и вредителей.
«Врагов у винограда летом немало, но наибольшую угрозу в этом году несут четыре из них: антракноз, милдью, гроздевая листовертка и войлочный клещ. Чтобы не лишиться урожая, главное вовремя заметить проблему и без промедления начать грамотно действовать», – говорит начальник отдела защиты растений Ставропольского филиала Россельхозцентра Наталья Лучко.
Виноград поражается множеством грибных болезней.
Милдью, или ложная мучнистая роса – это грибное заболевание, которое поражает все зеленые части виноградной лозы: листья, молодые побеги, усы, соцветия, завязи и ягоды. Последствия могут быть серьезными, вплоть до потери всего урожая.
Признаки заболевания:
- маслянистые желтые, красноватые или бурые пятна на верхней стороне листа. Со временем пятна разрастаются, а лист засыхает и отмирает;
- на нижней стороне листа появляется белый мучнистый налет – это споры гриба;
- бутоны и цветки буреют и осыпаются;
- на ягодах сначала появляются синевато-серые пятна, потом ягоды засыхают или гниют. Особенно уязвимы молодые ягоды размером с горошину. Они полностью покрываются белым налетом, буреют и опадают.
Антракноз – грибное заболевание, особенно агрессивное в дождливую погоду. Также, как и милдью, атакует все надземные части виноградной лозы, что приводит к потери не только значительной части урожая, но и гибели куста.
Признаки заболевания:
- на листьях появляются сухие бурые пятна с темной каймой и светлым центром на листьях. Со временем омертвевшая ткань выпадает и на листе образуются дырки;
- на побегах появляются продольные коричневые пятна с темной каймой. Затем кора растрескивается, на растении образуются язвы с черными наплывами;
- на ягодах появляются бурые вдавленные пятна с темной каймой. Затем ягоды растрескиваются, не вызревают, засыхают и опадают;
- общее угнетение куста.
Помимо различных болезней, немалый ущерб виноградникам наносят насекомые-вредители. Одни предпочитают листья, другие – гроздья и ягоды, а некоторые поражают корни растения.
Войлочный клещ – один из самых распространенных вредителей виноградной лозы.
Признаки:
- на верхней стороне листа появляются галлы (вздутия) зеленоватого оттенка;
- на нижней стороне листа образуется плотный налет, похожий на войлок. Сначала он светлый, позже может становиться красноватым или бурым;
- края листьев начинают закручиваются, поверхность становится бугристой;
- листья преждевременно желтеют и опадают;
- общее угнетение растения.
Листовертка – личинки этой бабочки, которые развиваются как раз в период созревания ягод, наносят наибольший урон винограду. Личинка сворачивает листья в трубочки и питается ими, повреждая ягоды.
Признаки:
- повреждения почек и бутонов – вредитель выедает их изнутри;
- искривленные молодые побеги;
- дырочки и «скелетирование» листа;
- листья, стянутые паутиной и скрученные в комочки;
- на ягодах появляются вмятины и проколы, затем – пробковые наросты на ягодах. Поврежденные ягоды буреют и засыхают.
Специалисты Россельхозцентра советуют проводить контрольные осмотры лозы каждые 7-10 дней. При выявлении признаков болезней или обнаружении вредителей необходима обработка биологическими или химическими препаратами: биофунгицидами, химическими фунгицидами, медьсодержащими и другими средствами.
«Садоводам необходимо помнить основные правила при работе с пестицидами. Первое: чередуйте препараты с разными действующими веществами, чтобы у вредителей не развивалась устойчивость. Во-вторых, не смешивайте компоненты без проверки совместимости. В-третьих, обязательно соблюдайте срок ожидания между последней обработкой и сбором урожая. Обрабатывать лозу нужно только в сухую и безветренную погоду, рано утром или вечером»,– говорят в Россельхозцентре.
И еще несколько рекомендаций по профилактике и борьбе с врагами винограда:
- Уничтожайте пораженные части растения;
- Вентиляция резко снижает риск заражения милдью и антракноза. Для этого прореживайте листья, удаляйте лишние побеги и пасынки;
- Поливайте под корень;
- При подкормке растения необходим баланс. Так, избыток азота приводит к бурному росту зеленой массы и повышает уязвимость к болезням. Делайте упор на калий и фосфор – они укрепляют растения;
- Привлекайте полезных насекомых. Златоглазки, божьи коровки, наездники помогают сдерживать численность гусениц и клещей. Для этого сажайте рядом цветущие нектароносы – укроп, фацелия, гречиха.
«Следуя всем этим советам, вы сможете сохранить здоровье лозы и получить богатый урожай винограда. Помните, профилактика всегда эффективнее лечения, а системный подход дает лучший результат, чем разовые обработки», – говорит Наталья Лучко.
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