Ставропольцам рассказали, как ухаживать за виноградом Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето – пик для вегетации винограда. Но тепло и солнце приносит и главные угрозы – лозу могут атаковать болезни и вредителей.

«Врагов у винограда летом немало, но наибольшую угрозу в этом году несут четыре из них: антракноз, милдью, гроздевая листовертка и войлочный клещ. Чтобы не лишиться урожая, главное вовремя заметить проблему и без промедления начать грамотно действовать», – говорит начальник отдела защиты растений Ставропольского филиала Россельхозцентра Наталья Лучко.

Врага нужно знать в лицо

Виноград поражается множеством грибных болезней.

Милдью, или ложная мучнистая роса – это грибное заболевание, которое поражает все зеленые части виноградной лозы: листья, молодые побеги, усы, соцветия, завязи и ягоды. Последствия могут быть серьезными, вплоть до потери всего урожая.

Милдью. Фото: Россельхозцентр СК

Признаки заболевания:

- маслянистые желтые, красноватые или бурые пятна на верхней стороне листа. Со временем пятна разрастаются, а лист засыхает и отмирает;

- на нижней стороне листа появляется белый мучнистый налет – это споры гриба;

- бутоны и цветки буреют и осыпаются;

- на ягодах сначала появляются синевато-серые пятна, потом ягоды засыхают или гниют. Особенно уязвимы молодые ягоды размером с горошину. Они полностью покрываются белым налетом, буреют и опадают.

Антракноз – грибное заболевание, особенно агрессивное в дождливую погоду. Также, как и милдью, атакует все надземные части виноградной лозы, что приводит к потери не только значительной части урожая, но и гибели куста.

Антрокноз. Фото: Россельхозцентр СК

Признаки заболевания:

- на листьях появляются сухие бурые пятна с темной каймой и светлым центром на листьях. Со временем омертвевшая ткань выпадает и на листе образуются дырки;

- на побегах появляются продольные коричневые пятна с темной каймой. Затем кора растрескивается, на растении образуются язвы с черными наплывами;

- на ягодах появляются бурые вдавленные пятна с темной каймой. Затем ягоды растрескиваются, не вызревают, засыхают и опадают;

- общее угнетение куста.

Помимо различных болезней, немалый ущерб виноградникам наносят насекомые-вредители. Одни предпочитают листья, другие – гроздья и ягоды, а некоторые поражают корни растения.

Войлочный клещ – один из самых распространенных вредителей виноградной лозы.

Клещ. Фото: Россельхозцентр СК

Признаки:

- на верхней стороне листа появляются галлы (вздутия) зеленоватого оттенка;

- на нижней стороне листа образуется плотный налет, похожий на войлок. Сначала он светлый, позже может становиться красноватым или бурым;

- края листьев начинают закручиваются, поверхность становится бугристой;

- листья преждевременно желтеют и опадают;

- общее угнетение растения.

Листовертка – личинки этой бабочки, которые развиваются как раз в период созревания ягод, наносят наибольший урон винограду. Личинка сворачивает листья в трубочки и питается ими, повреждая ягоды.

Листовертка. Фото: Россельхозцентр СК

Признаки:

- повреждения почек и бутонов – вредитель выедает их изнутри;

- искривленные молодые побеги;

- дырочки и «скелетирование» листа;

- листья, стянутые паутиной и скрученные в комочки;

- на ягодах появляются вмятины и проколы, затем – пробковые наросты на ягодах. Поврежденные ягоды буреют и засыхают.

Как защитить виноград

Специалисты Россельхозцентра советуют проводить контрольные осмотры лозы каждые 7-10 дней. При выявлении признаков болезней или обнаружении вредителей необходима обработка биологическими или химическими препаратами: биофунгицидами, химическими фунгицидами, медьсодержащими и другими средствами.

«Садоводам необходимо помнить основные правила при работе с пестицидами. Первое: чередуйте препараты с разными действующими веществами, чтобы у вредителей не развивалась устойчивость. Во-вторых, не смешивайте компоненты без проверки совместимости. В-третьих, обязательно соблюдайте срок ожидания между последней обработкой и сбором урожая. Обрабатывать лозу нужно только в сухую и безветренную погоду, рано утром или вечером»,– говорят в Россельхозцентре.

И еще несколько рекомендаций по профилактике и борьбе с врагами винограда:

- Уничтожайте пораженные части растения;

- Вентиляция резко снижает риск заражения милдью и антракноза. Для этого прореживайте листья, удаляйте лишние побеги и пасынки;

- Поливайте под корень;

- При подкормке растения необходим баланс. Так, избыток азота приводит к бурному росту зеленой массы и повышает уязвимость к болезням. Делайте упор на калий и фосфор – они укрепляют растения;

- Привлекайте полезных насекомых. Златоглазки, божьи коровки, наездники помогают сдерживать численность гусениц и клещей. Для этого сажайте рядом цветущие нектароносы – укроп, фацелия, гречиха.

«Следуя всем этим советам, вы сможете сохранить здоровье лозы и получить богатый урожай винограда. Помните, профилактика всегда эффективнее лечения, а системный подход дает лучший результат, чем разовые обработки», – говорит Наталья Лучко.

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