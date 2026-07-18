На базе отдыха в Ставрополье отравились отдыхающие, прокуратура начала проверку Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Отдых оказался испорчен сразу у нескольких десятков посетителей базы отдыха в Новоселицком районе Ставропольского края. Отдыхающие почувствовали недомогание и с признаками отравления и кишечной инфекции оказались в больнице. Рассказываем последние новости о массовом отравлении на базе отдыха на Ставрополье на 18 июля 2026 года.

Последние новости о массовом отравлении на базе отдыха на Ставрополье на 18 июля 2026 года

Все началось еще несколько дней назад. На базе отдыха в Новоселицком районе Ставропольского края, которая находится около водохранилища Волчьи Ворота, произошло сразу несколько отравлений. По нашим данным, около 40 отдыхающих обратились за помощью к медикам. После этого база отдыха приостановила работу. Все были госпитализированы с признаками острого кишечного отравления.

В соцсетях отдыхающие поделились информацией о том, что произошло. Одна девушка написала:

- Отдыхали там в прошлое воскресенье, я мама и сын и уже в понедельник нас всех так прихватило что лучше б дома сидели, мы до сих пор умираем.

Накануне, 17 июля стало известно, что проверку по факту массового отравления на базе отдыха на Ставрополье начала прокуратура Ставропольского края. Причиной для этого стали публикации в социальных сетях и СМИ. Задача оценить исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Также сотрудники ведомства проверяют, насколько хорошо оказывается всем пострадавшим медицинская помощь.

На ситуацию отреагировали и в СК. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - речь идет об оказании услуг ненадлежащего качества. По этой статье виновнику может быть назначен штраф или же заключение до трех лет.

Последствия массового отравления на базе отдыха на Ставрополье

Два дня назад - то есть сразу после массового отравления и болезни отдыхающих - на странице базы отдыха появились новости о временном закрытии комплекса.

- Мы глубоко сожалеем о произошедшей ситуации и приносим искренние извинения всем гостям, столкнувшимся с недомоганием, а также тем, кому в связи с временным закрытием комплекса придется перенести свой отдых, - написали в компании.

Здесь также рассказали, что сразу же после первых обращений отдыхающих с признаками недомогания были приняты все нужные меры: вызвали медиков, уведомили надзорные органы и начали расследование причин того, что произошло.

- Комплекс проходит дополнительные мероприятия по санитарной обработке и проверке. Сейчас его работа приостановлена. О времени возобновления работы будет сообщаться дополнительно.

Тем временем на странице базы отдыха туристы интересуются, как можно будет вернуть деньги за бронирование, если отдых перенести невозможно. Решить проблему обещают с каждым индивидуально.

В средствах массовой информации опубликованы сообщения об отравлении граждан на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого.

Прокуратура Новоселицкого района проводит по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Особое внимание уделяется вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства\