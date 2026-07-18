Подросток разбил иномарку матери в Чечне, играя во дворе с племянниками. Фото: соцсети

В Чечне произошла необычная, местами даже комичная, но одновременно грустная история. Подросток разбил дорогостоящий Lincoln Corsair своей мамы. Разумеется, случайно. Но еще больше удивила реакция владелицы разбитой иномарки.

Как покажут камеры видеонаблюдения, все произошло днем 14 июля – примерно в 15:09. В соцсетях пишут, что тогда дома у 14-летнего парня отключили свет. Рядом были его племянники, ребята помладше заскучали. Подросток решил не падать в грязь лицом и развеселить родственников.

И хотя на камере отчетливо виден бассейн, это парней не удивило. А вот дорогущий Lincoln Corsair, принадлежащий матери подростка, – другое дело. То ли они знали, где лежат ключи, то ли они были в замке зажигания. Суть одна – малолетние хулиганы залезли в американца и завели его.

В какой-то момент выяснилось, что у иномарки на автоматической коробке передач включен Drive. Машина тронулась, чем сильно напугала сидящих внутри детей. Ведь ехали они прямо в стену.

Итог аварии. Фото: соцсети

Сперва Lincoln по касательной поцарапал стену, а потом поехал дальше. Самого страшного, казалось, парни избежали. Но на пути было другое препятствие – каменные перила. Красиво сделанная инсталляция не ожидала такого удара (и в прямом, и в переносном смысле) судьбы и машины. Часть обрушилась, но храбро остановила иномарку.

Из машины с пассажирского сидения сразу выбежал маленький мальчик. Потом с водительского вышел виновник небольшого ЧП. Он с ужасом смотрел на случившееся. Разумеется, обо всем узнала мать. Она сняла на видео свою удивительно спокойную реакцию. По крайней мере, на кадрах она словно не злилась на сына:

«Эх… Когда ты мать подростка, да?..» – крайне спокойно говорит женщина. Тем временем рядом громко плачет ее сын.

Подросток в Чечне разбил материнский Lincoln Corsair и разгромил двор

Американец на деле стойко выдержал столкновение. Немного смялись номера, слегка помялся бампер. Что не скажешь о сломанных перилах. Говорят, ущерб составил 200 тысяч рублей. А что ждало мальчика за кадром – большой вопрос. Но кажется, он вряд ли избежит наказание за проказничество.

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