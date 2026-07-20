Мужчину, готовившего подрыв, задержали сотрудники ФСБ. Фото: стоп-кадр видео ФСБ РФ

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Задержан 49-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции.

По данным следствия, мужчина сам вышел на связь с представителями украинских спецслужб и предложил свои услуги. Он собирался передавать информацию о предприятиях, работающих на нужды СВО. Затем по заданию куратора он прибыл в Ставропольский край с конкретной целью: найти бывшего военнослужащего, заложить взрывчатку под его машину и привести устройство в действие дистанционно.

Выбор пал на капитана запаса Вооружённых сил РФ, участника боевых действий и региональной программы «Герои Ставрополья».

«Мы его пару дней разведаем – где живёт точно, куда катается, удостоверимся в его тачке, посмотрим, где он паркуется около работы. Потом соберём для него “подарочек” под машину и дистанционно поднимем, а сами домой поедем собираться», – инструктировал россиянина украинский куратор.

Исполнитель действовал чётко. Он разведал места работы, жительства, машину и передал данные куратору. Затем получил задание закупить материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. Всё купил по списку и начал собирать бомбу. В переписке он обещал:

«Братушка. Всё сделаем. Просто немного не по плану пошло. Я зуб даю на отсечение, я всё сделаю и не посрамлю».

Фрагмент переписки мужчины с украинскими спецслужбами. Фото: стоп-кадр видео ФСБ РФ

Мужчина проявил недюжинную изобретательность. Например, предложил замаскировать взрывное устройство куском дёрна, так как железо или бетон могли погасить силу взрыва и принять ее на себя. Также он по собственной инициативе решил начинить бомбу металлическими фрагментами, чтобы жертву наверняка зацепило.

«Шариков можно напихать 1000, по-любому его рикошет достанет с пары метров. Штук 100 словит точно», – хладнокровно писал исполнитель.

Часть компонентов для взрывного устройства он получил от куратора, остальное закупил самостоятельно. Результат своей работы он должен был подтвердить фото- и видеоматериалами.

Часть компонентов для взрывного устройство исполнитель получил от куратора, часть купил сам. Фото: стоп-кадр видео ФСБ РФ

Но несмотря на все клятвы и обещания, взрыв не прогремел. Мужчину вовремя задержали сотрудники ФСБ.

«При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, у него изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с куратором», – сообщает ФСБ РФ.

Задержание мужчины, готовившего теракт против ветерана СВО на Ставрополье Видео: НАК

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников регионального УФСБ за профессиональную работу.

«Подозреваемый действовал по наводке украинских кураторов. Теперь он задержан, вражеские планы сорваны. Спасибо всем сотрудникам, которые каждый день защищают людей и порядок в нашем регионе», – написал глава края в своих соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Также проверяется наличие в действиях фигуранта признаков государственной измены. По двум этим статьям грозит вплоть до пожизненного срока.

«Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Постановление вступило в законную силу», – рассказали в пресс-службе судов Ставропольского края.

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