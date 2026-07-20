Отлавливать всех до единого: режим экстраординарной ситуации из-за бездомных собак могут вводить в КЧР

Поводом для ведения режима экстраординарной ситуации могут стать случаи, связанные с бездомными животными. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии утвердили документ, который позволяет вводить в республике режим экстраординарной ситуации. Решение принял парламент региона. Поводом могут стать случаи, связанные с бездомными животными. Это, например, увеличившиеся нападения бродячих псов на людей или смерть человека от травм, нанесенных собаками.

Экстраординарная ситуация – это особый правовой режим, который вводят, когда обычные меры уже не работают, а ситуация требует быстрых и жёстких решений. По сути, это инструмент для случаев, когда стандартные законы и правила не позволяют справиться с угрозой.

В отличие от чрезвычайной ситуации (ЧС), которая чаще связана с природными или техногенными катастрофами, экстраординарный режим может вводиться и при социальных угрозах, например, при массовых нападениях животных на людей.

Если один из этих случаев произойдёт, власти получат право на особые меры. В частности, в регионе будут отлавливать всех бездомных животных, включая тех, у кого есть бирки, указывающие на прохождение стерилизации и вакцинации. Не исключено, что под отлов могут попасть не только бездомные животные, но и домашние, которые находятся на самовыгуле.

При массовых нападениях животных на людей власти имеют право на особые меры. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Проблема бездомных животных на Северном Кавказе стоит остро. В разных регионах фиксируют случаи нападений на людей, и часто жертвами становятся дети и пожилые. Так, «КП-Северный Кавказ» уже неоднократно писала от случаях нападения бродячих собак на людей. Один из них, к сожалению, закончился трагедией. Напомним, в Ставрополе в 2025 году стая собак загрызла 9-летнюю девочку. Псов подкармливала местная пенсионерка баба Алла. Ее осудили на полтора года ограничений по статье «Причинение смерти по неосторожности». А потом в крае был принят закон об экстраординарной ситуации по бродячим собакам на Ставрополье.

Новый документ даёт властям КЧР инструмент для быстрого реагирования, если ситуация выходит из-под контроля. Пока режим на территории республики не введён – документ утверждён как основание для его введения в будущем.

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