По следам горных дивизий: в Приэльбрусье открыли экомаршрут «Тропа Победы»

Арт-объект "Солдаты" напоминает о сражении за Кавказ. Фото: сайт курорта Эльбрус

В Приэльбрусье начал работу новый пеший маршрут – экотропа «Тропа Победы». Она проходит по местам сражений за Кавказ и даёт возможность не только насладиться горными пейзажами, но и прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в официальных источниках курорта.

Протяженность маршрута – почти семь километров. За время прогулки вы подниметесь на 257 метров, а спуститесь аж на 736. Ходить можно с июня по сентябрь, пока погода позволяет. Сложность маршрута средняя, так что осилит любой, кто хоть иногда гуляет в парке или ходит пешком. Специальной подготовки и снаряжения не нужно, но удобные кроссовки, легкий перекус и запас воды точно не помешают.

Маршрут "Тропа Победы" имеет среднюю сложность. Фото: сайт курорта Эльбрус

Название «Тропа Победы» выбрано не случайно. Маршрут проходит по местам, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои за Кавказ. Здесь можно узнать, как солдаты горных дивизий разбирали пушки, чтобы переносить их по горным тропам, как освобождали от фашистов знаменитый «Приют Одиннадцати» – один из самых известных альплагерей Эльбруса.

На маршруте есть остановки с информационными стендами, интересные арт-объекты. Также туристы смогут посетить самый высокогорный музей России, расположенный на отметке 3500 метров. Здесь собраны личные вещей солдат, документы, образцы оружия, найденные в горах Приэльбрусья.

Тропа рассчитана на всех, кто хочет совместить активный отдых с историей. «Тропа Победы» уже открыта. В ближайшее время ожидается увеличение туристического потока, особенно в летние месяцы, когда погода наиболее благоприятна для прогулок на высоте.

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