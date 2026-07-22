ПВО отразили налет вражеских беспилотников на Невинномысск. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье экстренные службы продолжают устранять последствия налета беспилотников на склад Wildberries в Невинномысске. Дроны ударили по логистическому центру в ночь на 22 июля. В это время на складе были люди. Не обошлось без пострадавших, за помощью к медикам обратились пять человек. К счастью, серьезных травм ни у кого нет, госпитализация понадобилась только одному человеку.

Собрали последние новости об атаке дронов на Wildberries в Невинномысске 22 июля 2026 года: состояние пострадавших и что будет с товарами ВБ.

Что случилось в Невинномысске 22 июля 2026 года

Налет вражеских беспилотников на Невинномысск произошел ранним утром 22 июля. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в 03:30 написал в своих соцсетях:

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА».

Целью дронов в этот раз стала не промзона города химиков, а складские помещения Wildberries. В Невинномысске располагается складской хаб площадью свыше 94 тысяч квадратных метров, где могут храниться порядка 16,5 млн товаров. Он работает круглые сутки, так что в момент атаки на складе были люди.

Последствия атаки беспилотников на Невинномысск

Пожар на складе вспыхнул после атаки беспилотников. Сотрудников эвакуировали сразу. Пожарные работают с пяти утра, но даже спустя несколько часов огонь не сдаётся. Несколько часов горят складские помещения, и справиться с пламенем помогают даже с воздуха – к тушению привлекли пожарный вертолёт. Ситуация осложняется ещё и тем, что склад с трёх сторон окружён застройкой и огонь может перекинуться на соседние здания.

Пожарные несколько часов борются с огнем на складе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия», – сообщает губернатор Ставропольского края.

Следственный комитет России завел уголовное дело по фактам террористических атак в Невинномысске и Краснодаре, где 22 июля дроны тоже атаковали склад Wildberries.

«По данным следствия, 22 июля 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Реакция на атаку дронов на Wildberries в Невинномысске

Основатель Wildberries Татьяна Ким рассказала, что в настоящее время вместе с профильными службами компания устраняет последствия ночного налета. Она поблагодарила сотрудников за действия, которые помогли избежать человеческих жертв:

«Наш приоритет – люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – пишет Татьяна Ким в своих соцсетях.

В Невинномысске расположен крупный склад компании. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что будет с товарами Wildberries после атаки дронов на склад в Невинномысске

Татьяна Ким попросила партнеров связаться с компанией, чтобы ответить на вопросы.

«Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники», – сообщает основатель компании Wildberries.

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