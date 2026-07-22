Для Ставрополья поддержка защитников Родины – приоритетная задача

Защитникам Отечества и членам их семей - особое внимание Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе оглашения ежегодного послания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что помощь бойцам специальной военной операции и их семьям остается одним из ключевых направлений государственной политики и важнейшей задачей для региона.

Более полусотни мер поддержки

Краевые власти с первых дней специальной военной операции активно включились в работу по улучшению условий для реабилитации, трудоустройства и социальной интеграции бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО или уже вернулись домой.

Направление курирует министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. В работе также принимают участие другие профильные министерства и ведомства.

Первые пять мер социальной поддержки для участников СВО и их близких стали действовать в крае уже в начале марта 2022 года. С тех пор система заботы о защитниках Родины на Ставрополье дополняется каждые несколько месяцев. Многие меры поддержки закреплены в законодательстве благодаря встречам главы региона с военнослужащими.

- Уже более четырех лет центральное место в нашей работе занимают вопросы социальной и правовой защиты наших героев - военнослужащих, добровольцев, тех, кто был призван по мобилизации, а также членов их семей, - говорит министр труда и социальной защиты края Елена Мамонтова.

Сегодня в крае действует более 50 мер поддержки. Среди них бесплатное посещение секций для детей, бесплатное школьное питание, возмещение затрат на обучение в колледжах и вузах, дополнительные выплаты супруге при рождении ребенка, компенсация стоимости путевки в санаторий и многое другое. На эти цели из краевого бюджета уже направлено порядка 54 миллиардов рублей.

Учеба и работа

Особый акцент делается на помощи тем, кто возвращается из зоны проведения СВО и нуждается в адаптации к мирной жизни. Одним из инструментов такой поддержки является кадровый проект «Защитники», направленный на содействие в трудоустройстве участников СВО. Работа ведется с учетом профессионального опыта и состояния здоровья военнослужащих. Помощь в поиске работы также оказывается членам их семей. В прошлом году такую поддержку получили более 300 ставропольцев.

Дополнительные возможности для адаптации вчерашних бойцов открывают социальные контракты. Они позволяют получить поддержку при поиске работы, открытии собственного дела, ведении личного подсобного хозяйства или преодолении трудной жизненной ситуации. Право на этот вид соцконтракта получат демобилизованные граждане, оформившие статус ветерана или участника специальной военной операции, а также супруги участников СВО, имеющих инвалидность I или II группы.

В крае данная мера поддержки для помощи участникам специальной военной операции и их семьям по инициативе губернатора Владимира Владимирова работает не один год. На Ставрополье в прошлом году по программе поддержаны 63 участника СВО и члена их семей на сумму более 12,8 млн рублей.

С этого года для участников СВО, завершивших военную службу, а также для их супругов предусмотрен упрощенный порядок заключения социальных контрактов на открытие собственного дела - без оценки среднедушевого дохода семьи. Мера выступает именно как форма поддержки и признания заслуг участников спецоперации, а не как помощь малоимущим.

На обеспечение мер поддержки участников СВО из краевого бюджета уже направлено порядка 54 млрд рублей.

При этом соцконтракты с ветеранами СВО и членами их семей заключают в приоритетном порядке. Господдержка предоставляется защитникам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Так, социальный контракт на производство мебели заключил ветеран боевых действий Андрей Семейко из села Тахта Ипатовского округа.

После завершения военной службы, имея опыт работы в изготовлении мебели, мужчина решил начать собственное дело. Получил рекомендацию ставропольского филиала фонда «Защитники Отечества» и обратился за господдержкой.

На выделенные 350 тысяч рублей начинающий предприниматель приобрел компрессор, торцовочную комбинированную пилу, инверторный сварочный полуавтомат, профилегиб и другое оборудование.

В ближайших планах - производство садовой мебели, столов, полок, стеллажей.

Такой же возможностью воспользовался участник СВО из села Александровского Антон Минченко. Вернувшись домой, он решил открыть свое дело: стал обрезать деревья, измельчать и утилизировать древесные отходы под заказ.

- Контракт подписали за очень короткое время. Я обратился в отделение соцзащиты, предоставил документы по списку. Буквально через семь-десять дней соцконтракт одобрила комиссия, - рассказывает ветеран.

Выделенные 350 тысяч рублей пошли на покупку бензинового утилизатора, который перерабатывает спиленные деревья и ветки в щепу. Кроме того, был приобретен аккумуляторный секатор, цепная мини-пила, многофункциональный триммер с насадками для декоративной обрезки садовых деревьев, а также стремянка, спецодежда и защитная каска.

Первые заработанные деньги пошли на покупку дополнительного оборудования: машины для выкорчевывания пней и самоходного робота-мульчера - машины на радиоуправлении для покоса и измельчения высокой травы.

В округе услуги Антона Минченко очень востребованы: часто к нему обращаются пенсионеры, местные жители, которые по состоянию здоровья не могут сами провести обрезку деревьев и утилизировать отходы.

Антон Минченко заключил соцконтракт на открытие собственного дела. Фото: Александровский МО

В планах у ставропольца расширить дело, увеличить круг клиентов и купить новый автомобиль для перевозки оборудования.

Ветеран спецоперации Владимир Бычков из Минеральных Вод после завершения военной службы на полученные по соцконтракту средства организовал цех по производству ворот, садовых столов, подставок для цветов, полок для обуви из металла.

Обращаться для заключения соцконтракта необходимо в органы соцзащиты по месту жительства после завершения службы и получения подтверждающих документов.

- С нынешнего года у демобилизованных ветеранов СВО появилась возможность заключать социальный контракт для осуществления предпринимательской деятельности без оценки уровня среднедушевого дохода. Такие изменения обеспечат нашим воинам и их семьям дополнительную поддержку, позволят преодолеть временные трудности, зачастую связанные с изменением жизненных обстоятельств, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни, - говорят в минсоцзащиты.

Кроме того, предусмотрена поддержка в сфере образования. Участники СВО, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, могут получить компенсацию стоимости обучения - до 200 тысяч рублей в год.

- Очное и заочное обучение для многих участников СВО может стать реальным мостом к мирной жизни. Военнослужащие, заключившие контракт на платное обучение в высших или средних специальных учебных заведениях во время проведения СВО, могут рассчитывать на возмещение части расходов, - говорит министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

Первые студенты из фронтовиков в рамках программы приступят к учебе с 1 сентября.

Один из них - Дмитрий Ворушилин. В 2022 году мужчина принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. По возвращении домой, не имея официального места работы, занимался строительными работами.

Благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» в апреле этого года Дмитрий Владимирович получил должность водителя в краевом кадровом центре, а с октября начнет обучение по направлению «Агрономия» в Александровском сельскохозяйственном колледже.

Желание учиться в этом учебном заведении выразили еще три ветерана СВО.

Как отмечают в колледже, учебное заведение создает для защитников Родины условия профессиональной ориентации, социальной адаптации и экономической самостоятельности.

- Это хорошая возможность реализовать себя. В условиях стремительного обновления регионального АПК компетентные, мотивированные специалисты особенно ценны, - отмечают в краевом министерстве образования.

«V поддержку»

Продолжается действие и других мер поддержки.

На Ставрополье с 2023 года работает программа по развитию предпринимательства среди участников спецоперации и членов их семей «V поддержку». Пособие содержит лучшие кейсы и практики, которые позволяют оказывать эффективную помощь ветеранам.

Программа была разработана по поручению губернатора Владимира Владимирова. Она дает возможность участникам СВО и их близким получить льготный заем до 5 млн рублей под 3% годовых на развитие своего дела.

Так, например, в апреле супруга бойца спецоперации из Михайловска оформила заем для открытия собственной пекарни.

- Льготные займы выдает краевой Фонд микрофинансирования. Три года назад фонд запустил две программы поддержки предпринимательства - для участников СВО и членов их семей, а также для бизнеса, работающего на нужды СВО. Программами воспользовались 19 человек, финансирование составило около 20 млн рублей краевого бюджета, - сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Для участников СВО и их близких действует комплекс мер поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».

Помощь оказывают краевой Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд и Фонд поддержки предпринимательства.

На сегодняшний день льготами воспользовались уже более 20 человек, а общий объем выделенных средств превысил 20 миллионов рублей.

Узнать подробности о доступных программах можно по телефону в Ставрополе: (8652) 23-56-20.

Отметим, что Минэкономразвития России включило ставропольскую программу по развитию предпринимательства среди участников спецоперации и членов их семей «V поддержку» в методические рекомендации в качестве примера для других регионов.

Также среди востребованных мер поддержки - компенсация стоимости санаторно-курортного лечения. Участники СВО могут ежегодно получать возмещение стоимости путевки в санаторно-курортные организации России - до 70 тысяч рублей.

Участники спецоперации могут воспользоваться услугами стоматологов-ортопедов на льготных условиях. Порядок зубного протезирования утвердило краевое министерство здравоохранения. В документе обозначены медицинские учреждения, осуществляющие данную помощь, а также алгоритм ее получения и список необходимых документов.

Пациенты могут получить ортопедическую стоматологическую помощь до 50 тысяч рублей за счет средств бюджета Ставропольского края. Если стоимость протезирования превысит эту цифру, нужно оплатить недостающую сумму.

Для получения лечения участник СВО должен обратиться в любую стоматологическую поликлинику, подведомственную минздраву Ставропольского края, и предоставить установленные документы.

Помимо прочего, участники СВО могут на льготных условиях воспользоваться услугами стоматологов-ортопедов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2022 года принято постановление, которое освобождает от платы за социальные услуги на дому и в полустационарной форме членов семей участников СВО, являющихся инвалидами боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) бойцов - независимо от состава семьи и уровня доходов.

- Начиная с 2022 года социальные услуги предоставлены более 2,3 тыс. членов семей участников СВО. В прошлом году 750 жителей края - члены семей участников СВО - воспользовались льготой по освобождению от платы за предоставление социальных услуг на дому и в полустационарной форме, - говорят в региональном минсоцзащиты. - Мы понимаем, насколько важна для этих людей поддержка, и стараемся сделать ее максимально доступной и оперативной. Помощь оказывается адресно, с учетом индивидуальных потребностей каждого обратившегося.

Цифровые технологии

Ставропольский край продолжает внедрять современные цифровые технологии в сферу социального обеспечения участников СВО и членов их семей.

Сегодня на Едином портале «Госуслуги» ставропольцам доступны к получению девять приоритетных мер поддержки. Это компенсация расходов за ЖКУ; предоставление земельного участка в собственность бесплатно; бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте (включая междугородний); компенсация расходов по газификации жилых помещений; единовременное региональное пособие за получение награды в ходе участия в СВО.

Также в этот перечень включена помощь по освобождению участников СВО и их семей (компенсация) от родительской оплаты за посещение детьми детсадов; обеспечение их бесплатным горячим питанием в школах; зачисление в первоочередном порядке в школы и детские сады, а также в региональные и муниципальные учреждения, реализующие программы среднего и специального образования.

В планах - перевод и ряда других региональных государственных услуг, оказываемых на Ставрополье участникам и ветеранам спецоперации и их семьям, в электронный вид. В том числе их вывод в проактивный (беззаявительный) формат.

Фото: Минераловодский МО

- Это важный этап модернизации социальной сферы и реализации нашего долга по повышению доступности и прозрачности мер поддержки для каждой семьи участников специальной военной операции, - отмечают в краевом правительстве.

На «Госуслугах» работает страница «Меры поддержки для защитников Отечества». Лендинг позволяет в одном месте найти актуальные ссылки и информацию обо всех мерах соцподдержки, льготах и помощи, предназначенных для участников СВО и членов их семей.

Осторожно, сомнительный посредник

В Ставропольском крае отмечаются случаи, когда услуги участникам специальной военной операции и членам их семей предлагают недобросовестные юристы.

За вознаграждение они обещают подготовить заявление на получение льгот и социальных выплат, но оформление документов зачастую не соответствует нормативно-правовым актам или не содержит необходимых справок.

В результате такие заявления возвращаются на доработку, а воспользоваться мерами господдержки в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова призывает не поддаваться на уловки псевдоспециалистов:

- Мы знаем, как важна для участников СВО и членов их семей поддержка. Но доверять оформление документов сомнительным посредникам - значит рисковать своими деньгами и временем. Не верьте тем, кто хочет нажиться за чужой счет. Обращайтесь только к тем, кто действительно уполномочен помогать.

НА ЗАМЕТКУ

Где можно получить бесплатную квалифицированную помощь

ГКУСК «Государственное юридическое бюро Ставропольского края».

Помогут грамотно составить заявление, собрать пакет документов и разъяснят порядок получения социальных выплат. Адрес: Ставрополь, ул. Лермонтова, 206А. Запись на прием по телефону (8652) 23-86-23.

Портал обратной связи «Госуслуги».

Через сервис можно направить обращение в министерство труда и социальной защиты населения края. Специалисты подробно проконсультируют и подскажут, какие документы нужны в вашей ситуации. Ссылка на «Госуслуги»: https://pos.gosuslugi.ru/landing/

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

В ведомстве всегда готовы прийти на помощь и дать квалифицированный ответ по всем вопросам получения региональных мер поддержки. Телефоны справочной службы: (8652) 71-34-78, 8-800-70-70-126.

Фонд «Защитники Отечества», где окажут комплексную поддержку.

Адрес: Ставрополь, ул. Ленина, 474, тел. 8-800-100-58-71.

Не дайте себя обмануть. Обращайтесь к профессионалам, готовым помочь бесплатно.

- Для Ставрополья поддержка защитников Родины и их близких - приоритетная задача. Важно вести прямой диалог, слышать людей и закреплять их запросы законом. Обязательно будем продолжать эту работу и расширять систему поддержки тех, кто делом доказал преданность Родине, - говорит Владимир Владимиров.