Дала подзатыльник, когда не смог повторить букву: в Ингушетии воспитатель детского сада побила ребенка с особенностями развития

Шокирующий инцидент произошел в частном детском саду. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Шокирующее видео, снятое в частном детском саду села Кантышево в Ингушетии, разлетелось по соцсетям республики. На кадрах воспитательница показывает ручкой на тетрадь и, по-видимому, требует от ребёнка назвать букву. Мальчик молчит, и женщина дважды с силой бьёт его по голове.

Кадры вызвали бурную реакцию в сети. Пользователи не скрывают возмущения:

«Остальные дети сидят запуганные, она их там колотит, видимо»;

«Надеюсь, правоохранительные органы привлекут её к ответственности».

Многие призывают на голову воспитательницы кару Всевышнего.

А пока в соцсетях кипят эмоции, в случившемся уже разбираются надзорные ведомства. Следственный комитет и прокуратура Ингушетии начали проверки. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, установят достоверность видеозаписи. Особо строго будут подходить к проверке работы частного детского сада – наличие лицензии, соблюдение санитарных норм и безопасность детей. Ситуацию взял под личный контроль глава республики Махмуд-Али Калиматов.

За этими воротами, в обычном частном доме находится детсад. Фото: ЦУР РИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева рассказала, что сама выехала в село, где произошел этот ужасный случай.

«Каждый ребенок – это бесценный дар от Всевышнего, требующий любви и заботы. А когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями здоровья – это вдвойне сложная ситуация, где особенно важны профессионализм и человечность. Любые действия, унижающие достоинство или причиняющие боль такому малышу, недопустимы», – говорит Зарема Чахкиева.

В своих соцсетях она обратилась к родителям: быть предельно бдительными, проверять, есть ли у учреждения лицензия, соблюдаются ли санитарные требования, какие условия созданы для детей и кто с ними работает.

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