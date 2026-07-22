Повлияли на ход мировой истории: в Пятигорске снимают трехсерийный фильм «Русские на Кавказе»

«Русские на Кавказе» – трехсерийный документальный фильм. Фото: аппарат полпреда президента РФ в СКФО

В Пятигорске завершается работа над трехсерийным документальным фильмом «Русские на Кавказе». Картина расскажет об исторических деятелях, внесших неоценимый вклад в освоение и развитие региона, и их открытиях, повлиявших на историю всей страны и даже мира.

Как рассказал начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента РФ в СКФО Андрей Карпов в пресс-центре «ТАСС Кавказ», съемки стартовали в апреле. Они пройдут в Пятигорске, Приэльбрусье, Махачкале, станице Старочеркасской, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Премьера фильма в соцсетях запланирована на август 2026 года. Также в каждом субъекте СКФО проведут публичные показы и организуют дискуссионные площадки, а в Пятигорске откроют стационарную выставку, на которой представят документы, фотографии и информацию о героях фильма. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, кто ими станет.

Картограф, покоривший вершины в бурке и с палкой

Фото: РГО

Сын конюха из Харьковской губернии Андрей Васильевич Пастухов с детства грезил горами благодаря стихотворениям Пушкина и Лермонтова. Поступив рядовым в Корпус военных топографов, он уже через три года получил первый классный чин, сдав сложнейший экзамен.

С 1882 года Пастухов работал в топографическом отделе Кавказского военного округа, занимаясь съемкой высокогорных областей. Он первым составил подробные карты Эльбруса, Казбека, Арарата и Ушбы, покорил обе вершины Эльбруса (историки альпинизма назовут это «первым настоящим восхождением без проводников») и трижды поднимался на Большой Арарат. При этом снаряжение у него было примитивным: палка со штыком, бурка, полушубок и валенки.

Президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Дмитрий Анучин впоследствии говорил: «У этого крестьянского сына та же закваска, что и у знаменитого холмогорского мужика Михайлы Ломоносова».

Имя Пастухова носят скалы на ледовом склоне Эльбруса на высоте около 4600 метров, гора в Антарктиде, улица в Пятигорске и школа на его родине.

Подробнее о том, как полуграмотный донской казак стал профессором Оксфордского университета, читайте в материале «КП».

Хирург, подаривший миру наркоз на поле боя

«Портрет хирурга Николая Ивановича Пирогова». Илья Репин (1881)

В 1847 году, в разгар Кавказской войны, выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов отправился в действующую армию, чтобы проверить действие эфирного наркоза в полевых условиях. Результат превзошел ожидания: Пирогов задокументировал триста операций и стал вторым врачом в мире, применившим обезболивание прямо на поле боя.

Именно в Дагестане у него впервые возникла мысль о сортировке раненых – разделении на тяжелых, легкораненых и безнадежных. Эта схема впоследствии спасла тысячи жизней.

Пирогов не только внедрил эфирный наркоз в военно-полевую хирургию, но и стал основоположником этой дисциплины в России, лично проведя в дальнейшем более десяти тысяч операций.

Его поездка на Кавказ также сняла ограничения министра внутренних дел на использование эфира в медицинских целях. По возвращении он издал подробный «Отчет о путешествии по Кавказу», где изложил свой взгляд на организацию медицинской помощи в армии.

«Вихрь-атаман», остановивший осман на Ставрополье

Портрет Матвея Ивановича Платова. Работа Александра Орловского

Матвей Иванович Платов, легендарный атаман донских казаков, начал службу в 13 лет и участвовал во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века. На Кавказе его имя связано с героической обороной Ставрополья: именно Платов остановил нападение османских войск на эти земли.

В апреле 1774 года, в ходе русско-турецкой войны, состоялось легендарное Калалинское сражение. В нем отряд русских войск, численностью чуть более тысячи человек, разгромил под командованием Платова 25-тысячный турецкий корпус.

В 1788 году он стал походным атаманом, а в 1793-м произведен в генерал-майоры. В 1796 году отличился при взятии Дербента в Персидском походе. За заслуги перед Отечеством в 1812 году получил графский титул. Современники прозвали его «вихрь-атаман» за стремительность и напор в бою.