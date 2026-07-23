Ставропольцы поздравляют ректора СтГАУ

Владимир Николаевич Ситников. Фото: vk.ru/sitnikov_vl

23 июля исполняется 52 года ректору Ставропольского государственного аграрного университета Владимиру Ситникову.

В регионе Владимира Николаевича знают как человека слова и дела. Шесть лет он возглавлял ключевую отрасль экономики края – сельскохозяйственную.

В 2021 году его назначили вице-губернатором Ставрополья, а уже через год Владимир Ситников встал у руля ведущего аграрного вуза страны – СтГАУ, где будущий ректор сам обучался на агронома.

«Комсомольская правда» присоединяется к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес ректора СтГАУ, и от всей души желает Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, неиссякаемого запаса оптимизма, сил и энергии для новых свершений на благо родного Ставрополья!

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите самые добрые и теплые поздравления с днем рождения!

Желаю, чтобы Ваш профессионализм, стратегическое мышление, творческий потенциал и впредь сопутствовали успешной подготовке востребованных и высококвалифицированных специалистов в важнейшей для Ставрополья отрасли экономики - АПК.

Дальнейших Вам успехов и плодотворной реализации задуманных проектов на благо Ставропольского аграрного университета и нашего родного края!

Пусть обстоятельства всегда складываются в Вашу пользу, а жизнь будет полна интересными событиями и блистательными победами на избранном пути!

Крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и процветания.

Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким!

Александр ЩЕКИН, глава Александровского муниципального округа.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите искренние поздравления с днем Вашего рождения!

Под Вашим руководством Ставропольский государственный аграрный университет успешно развивается, укрепляет позиции ведущего сельскохозяйственного вуза страны, сохраняет лучшие традиции российского образования, внедряет современные образовательные технологии и передовые научные знания. А главное - вы готовите высококвалифицированных и востребованных специалистов АПК, которые с полной отдачей трудятся на благо нашего родного Ставрополья.

В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, безграничной энергии и дальнейших свершений на профессиональном поприще!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите искренние поздравления с днем рождения!

Под Вашим руководством Ставропольский аграрный университет динамично развивается, укрепляет свои позиции и уверенно смотрит в будущее.

Сегодня СтГАУ - это не только современное образование и развитие аграрной науки, не только кузница кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, это крупный научный центр, тесно связанный с АПК региона.

Уважаемый Владимир Николаевич! Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, искренних слов благодарности, верных решений!

Пусть Ваше здоровье долгие годы позволяет Вам работать успешно и плодотворно!

Желаем Вам и Вашим близким радости, тепла, счастья, благополучия и добра!

Коллектив АО «Красная Заря» (Новоалександровский округ).

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Благодаря Вашей работе, профессионализму, энтузиазму, неисчерпаемой энергии Ставропольский государственный аграрный университет высоко держит планку одного из авторитетнейших вузов не только края и Северо-Кавказского федерального округа, но и России.

СтГАУ непрерывно развивается, укрепляет лидирующие позиции среди аграрных вузов страны, занимает достойное место на международном уровне.

Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности и реализации всех Ваших замыслов!

Пусть вокруг Вас будут любимые и родные, а тепло их сердец сохранит Вас от бед и невзгод!

Пусть в Вашей жизни будут только мирные и благополучные дни!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите сердечные поздравления с днем рождения!

Благодаря Вашему труду и организаторским способностям Ставропольский аграрный университет сегодня входит в число лучших сельскохозяйственных вузов страны. СтГАУ динамично развивается, готовит квалифицированных специалистов, способных решать самые сложные задачи, что так важно для отрасли АПК.

Желаем, чтобы Ваша жизнь была наполнена радостью, яркими впечатлениями, любовью и заботой близких. Пусть работа приносит удовлетворение, а всем Вашим начинаниям сопутствует успех.

Счастья, благополучия, крепкого здоровья на долгие годы!

Евгений КУЩ, председатель СПК-племзавод «Дружба» (Апанасенковский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите в день Вашего рождения самые теплые и добрые слова поздравления от всего коллектива ООО «Труновские Сады»!

Аграрная наука и подготовка высокопрофессиональных молодых кадров - это самые ответственные направления развития АПК в России.

Под Вашим руководством Ставропольский аграрный университет - одна из престижных образовательных площадок страны - твердо держит курс на современный путь развития. При этом Вы не только сохраняете традиции, заложенные Вашими предшественниками, но и умело сочетаете их с инновационными подходами в образовании и успешным сотрудничеством с сельскохозяйственными коллективами региона.

Делаете Вы это весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно. Что, несомненно, способствует дальнейшему развитию СтГАУ и сельскохозяйственной науки региона.

Уважаемый Владимир Николаевич! От всей души желаем Вам никогда не замедлять стремительного движения вперед, хранить и приумножать лучшие традиции университета и возглавлять СтГАУ еще долгие годы, неизменно добиваясь всего задуманного!

Желаем Вам счастья, здоровья, любви близких людей. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а профессиональная деятельность отмечена признанием и уважением.

Заур КАЗДОХОВ, генеральный директор ООО «Труновские Сады» (Труновский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите поздравления с днем рождения!

Сегодня Вы занимаетесь важной и ответственной работой - готовите специалистов для агропромышленного комплекса Ставрополья.

Благодаря Вашей ответственности, профессионализму, трудолюбию и компетентности АПК края и страны из года в год получает высококлассных специалистов, которые плодотворно трудятся на развитие, укрепление и процветание нашего родного Ставрополья и России.

От всего сердца желаем Вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и оптимизма. Пусть каждый день будет удачным, сбываются мечты, реализуются планы. Счастья, радости, благополучия!

Сергей НЕСТЕРЕНКО, директор ООО СХП племзавод «Кубань» (Кочубеевский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляем Вас с днем рождения!

Вам есть чем гордиться! Профессионализм, компетентность и энергичность - это те качества, которые сделали Вас авторитетным и уважаемым человеком в Ставропольском крае!

А в возглавляемом Вами вузе сложилась уникальная атмосфера, позволяющая каждому выпускнику стать не только профессионалом, но и яркой личностью.

Желаем Вам хорошего настроения, крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного благополучия, неутомимой энергии, оптимизма!

Удачи Вам во всех делах и начинаниях! Пусть с Вами всегда будут верные друзья и единомышленники!

Олег ПЕТРУХИН, директор ООО «Плодородие» (Георгиевский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите самые добрые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы руководите одним из старейших вузов Ставрополья. Ваш высокий профессионализм, деловые и личные качества вызывают глубокое уважение. Вам удается видеть перспективы развития СтГАУ, внедрять новые формы работы, искать пути для повышения эффективности и качества образования студентов - будущих специалистов АПК региона.

Желаем Вам успешной и плодотворной работы, новых достижений в Вашей многогранной деятельности.

Здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и сил!

Пусть всегда рядом будет Ваша семья, самые дорогие и близкие люди!

Олег ШАТОХИН, председатель «Колхоза им. Ворошилова» (Новоалександровский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Ставропольский государственный аграрный университет, который Вы возглавляете, по праву является одним из ведущих аграрных вузов страны.

Под Вашим чутким руководством СтГАУ не только уверенно сохраняет лучшие традиции отечественного образования, но и внедряет новые стандарты, укрепляя свой престиж и авторитет.

Пусть Ваша активная жизненная позиция, управленческий опыт и энергия способствуют новым успехам.

Желаем, чтобы в Вашей жизни было много ярких событий, достижений, интересных встреч и радостных дней! Крепкого Вам здоровья, счастья, верных друзей и благополучия.

Лидия ДУШКА, председатель СПК колхоз «Родина» (Красногвардейский округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите наши поздравления с днем рождения и наилучшие пожелания!

Учиться в Ставропольском государственном аграрном университете - и высокая ответственность, и большая удача. Благодаря Вашей неустанной работе в СтГАУ внедряются передовые образовательные программы, современные технологии и самые инновационные методы обучения, а выпускники становятся настоящими профессионалами своего дела, востребованными во многих областях экономики.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемого оптимизма, удачи, энергии и вдохновения во всех делах и начинаниях, надежных друзей и соратников, достойных учеников!

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Хагани Билал Оглы ГЕЙДАРОВ, директор ООО «Тепличное» (Предгорный округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Под Вашим руководством Ставропольский государственный аграрный университет успешно развивается, укрепляет позиции ведущего сельскохозяйственного вуза страны, сохраняет лучшие традиции российского образования, внедряет современные образовательные технологии и передовые научные знания.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, безграничной энергии и дальнейших свершений на профессиональном поприще!

Алексей ШЕБАРШИНОВ, директор ООО «Агрофирма «Раздольное» (Новоалександровский округ).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите добрые пожелания крепкого здоровья, личного счастья и неиссякаемой энергии во всех Ваших начинаниях!

Ваш высокий профессионализм, организаторские способности, активная жизненная позиция, настойчивость в достижении поставленных целей - эти качества помогают Вам эффективно работать на благо Ставропольского аграрного университета и нашего родного края.

Желаем Вам благополучия, мудрости, новых достижений, реализации творческих начинаний, чтобы любимая работа приносила радость и удовлетворение.

Пусть Вас никогда не покидает удача и всегда окружают тепло, любовь, забота и уважение родных, близких и друзей!

Михаил НИКУЛИН, председатель СПК «Советский» (Кировский городской округ), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляем Вас с днем рождения!

Примите самые теплые пожелания удачи, оптимизма, здоровья, счастья!

Во многом благодаря Вашей компетентности, опыту, профессионализму и неиссякаемой энергии Ставропольский государственный аграрный университет не только динамично развивается, но и приумножает свои славные традиции.

Здесь готовят современных специалистов, способных решать самые сложные задачи, стоящие перед сельским хозяйством страны.

Пусть все Ваши труды и начинания всегда будут успешными и плодотворными!

Мира и добра Вам, семейного благополучия, исполнения всех планов и надежд, любви и заботы близких!

Пусть Вас всегда окружают верные друзья и коллеги!

Георгий МАКСИМОВ, председатель колхоза «Нива» (Буденновский округ), и коллектив.