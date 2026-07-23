В России резко вырос спрос на перевозку сельхозтехники: как выбрать надежную компанию и получить допподержку

У аграриев нет возможности отложить перевозку на неделю – техника нужна здесь и сейчас. Фото: пресс-служба ООО «НЕГАБАРИТИКА»

Июль – самый напряжённый месяц для аграриев. На юге страны уже идёт уборка озимой пшеницы и ячменя, в других регионах техника только выходит в поля. В это время решается судьба будущего урожая, поэтому каждая минута имеет значение. Если комбайн или трактор простаивает, хозяйство теряет деньги, а если техника не успела вовремя переехать в другой регион, можно не успеть убрать урожай в оптимальные сроки.

Именно поэтому летом резко возрастает спрос на перевозку сельхозтехники. Для многих хозяйств это не разовая услуга, а обязательная часть уборочной кампании. После завершения работ в одном регионе комбайны сразу отправляются в другой вслед за созреванием культур. Сегодня техника работает в Ростовской области, через несколько дней её уже ждут в Центральном федеральном округе или Черноземье. У аграриев нет возможности отложить перевозку на неделю – техника нужна здесь и сейчас.

Как отмечают специалисты логистической компании «НЕГАБАРИТИКА», летом большинство обращений связано именно со срочной передислокацией техники. Во время уборочной клиенты не спрашивают, можно ли перевезти комбайн через несколько дней. Главный вопрос звучит иначе: «Когда сможете подать трал?» Если перевозчик не готов оперативно предоставить транспорт, хозяйство вынуждено искать другой вариант, ведь уборка не ждёт.

Фото: пресс-служба ООО «НЕГАБАРИТИКА»

В высокий сезон найти свободный низкорамный трал становится всё сложнее. Спрос одновременно растёт по всей стране, а количество специализированного транспорта ограничено. Из-за этого увеличиваются сроки ожидания и стоимость перевозок. Наличие собственного автопарка становится серьёзным преимуществом.

«НЕГАБАРИТИКА» работает именно по такой модели. В распоряжении компании более 2500 единиц собственной техники. Благодаря этому специалисты могут быстро подобрать транспорт под конкретную задачу и не зависеть от сторонних подрядчиков. Для аграриев это означает одно – меньше времени на ожидание и больше времени на работу в поле.

Перевозка сельхозтехники требует не только свободного трала. Каждый рейс начинается с подготовки маршрута. Специалисты «НЕГАБАРИТИКИ» учитывают вес и габариты машины, высоту мостов, ограничения на дорогах и необходимость оформления специальных разрешений. После этого организуют погрузку и надёжное крепление техники. Такой подход снижает риски во время перевозки и позволяет доставить машину точно в срок.

Фото: пресс-служба ООО «НЕГАБАРИТИКА»

Особого внимания требуют современные зерноуборочные комбайны. Это дорогостоящая техника, которая во время сезона должна практически без остановок работать в поле. Ошибка при перевозке может привести не только к повреждению машины, но и к срыву графика уборки.

Отдельное преимущество «НЕГАБАРИТИКИ» – возможность доставлять комбайны вместе с жаткой. Многие перевозчики предлагают ее демонтировать и доставлять отдельным рейсом. Это увеличивает время и расходы. Благодаря использованию раздвижных телескопических тралов компания в ряде случаев перевозит комбайн с жаткой за один рейс. После прибытия технику можно практически сразу подготовить к работе, не тратя дополнительное время на ожидание второй машины.

Во время уборочной важна и надёжность самого перевозчика. В этом году транспортные компании столкнулись с ограничениями на отдельных автозаправочных станциях. «НЕГАБАРИТИКА» использует корпоративные топливные программы, что позволяет её водителям оперативно заправляться и выполнять рейсы без лишних задержек. Когда каждая минута влияет на сроки уборки, такие детали становятся важным преимуществом.

Фото: пресс-служба ООО «НЕГАБАРИТИКА»

Компания работает на рынке негабаритных перевозок с 2003 года. За это время специалисты организовали тысячи перевозок сельскохозяйственной техники по всей России – от южных регионов до Дальнего Востока. География работы также включает страны СНГ, Китай и Турцию.

Помимо перевозки комбайнов и тракторов, «НЕГАБАРИТИКА» доставляет посевные комплексы, опрыскиватели, жатки, культиваторы, бороны и другое крупногабаритное оборудование. Для каждого вида техники специалисты подбирают оптимальный способ транспортировки с учётом её размеров, массы и особенностей конструкции.

В разгар уборочной кампании «НЕГАБАРИТИКА» предлагает аграриям дополнительную поддержку. С 15 по 27 июля 2026 года перевозку сельхозтехники можно заказать со скидкой 10%. Специалисты компании рассчитают стоимость, подберут подходящий трал, оформят необходимые разрешения и организуют перевозку в максимально сжатые сроки. Оставить заявку можно на сайте компании, через бот или по телефону 8-800-600-21-75.

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