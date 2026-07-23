Экстрим без правил: на Чиркейском водохранилище в Дагестане туристов катают на катерах без спасжилетов и прав

Чиркейское водохранилище из-за размеров называют "морем в горах". Фото: Евгения ТОКАРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чиркейское водохранилище в Дагестане – одно из самых популярных мест среди туристов. Сотни людей приезжают сюда, чтобы полюбоваться бирюзовой водной гладью и фьордовыми берегами. Приезжим предлагают главное местное развлечение – катание на катерах. Вот только далеко не все владельцы судов заботятся о безопасности пассажиров.

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проверили, как организованы такие прогулки. Результаты оказались неутешительными. Владельцы катеров работали без разрешительных документов, за штурвалом сидели людей без прав, а на борту не было спасательных жилетов на всех пассажиров. Тем не менее следователи отмечают положительную динамику: за последние два года количество выявленных нарушений сократилось вдвое.

Нарушения правил безопасности, выявленные при проверке, могли привести к очередной трагедии. Фото: соцсети Западного МСУТ СК РФ

«Это свидетельствует о повышении уровня контроля на водном объекте и действенности принимаемых мер», – рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Однако даже такой прогресс не снимает остроты ситуации. Местные судоводители часто стараются впечатлить туристов: делают резкие развороты, разгоняют катера, так, что когда высокой скорости судно заходит в крутые виражи, пассажиры не всегда могут удержаться. В 2023 году после одного из столкновений катание на катерах в Сулакском каньоне запретили. В 2024 году ограничение сняли и трагические случаи возобновились.

О таких происшествиях «КП-Северный Кавказ» писала уже не раз. В 2024 году здесь оштрафовали двух владельцев катеров, которые катали туристов без лицензии и без прав. Одна поездка закончилась трагедией: катер врезался в скалу. Маленький ребёнок ударился лбом о борт и получил сотрясение мозга. В другом случае при резком развороте женщина упала и сломала челюсть. Обоих владельцев оштрафовали на 25 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристка сломала челюсть о колено, у ребенка сотрясение мозга: Катер столкнулся со скалой в каньоне Дагестана

Одна погибшая, четверо пострадавших: катер с восьмью туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне Дагестана

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru